Die 70er in Westfalen: Discos und Demos

In ganz Deutschland laden die Museen am kommenden Sonntag (16. Mai) vor allem zu digitalen Angeboten ein, gewähren ganz besondere Einblicke und bieten neue Perspektiven. Denn am Sonntag ist Internationaler Museumstag . Digital aufgestellt sind dazu auch das Kunstmuseum, das Heimatmuseum und der Kunstverein in der Stadtgalerie.

Aktionen und Quiz

Bundesweit laden hunderte der mehr als 6500 deutschen Museen zum digitalen Entdecken ein, präsentieren ihre Ausstellungen in 360-Grad-Rundgängen, digitalen Live-Führungen, interaktiven Angeboten und vielem mehr. Kunst- und Kulturinteressierte sind eingeladen, mit nur einem Klick die Vielfalt der Museen und Ausstellungshäuser zu entdecken. Das Kunstmuseum präsentiert von 11 bis 17 Uhr die Ausstellung „ Christian Rohlfs . Augenmensch – digital erleben“. Um 11 Uhr starten die Aktionen hier mit einer digitalen Begrüßung und einem Museumsquiz. Um 11.30 Uhr führt Kuratorin Dagmar Schmidt 30 Minuten lang digital durch die aktuelle Ausstellung. Das wird ab 12.15 Uhr durch zwei auditive Kunsterlebnisse und einen Augen-Spaziergang ergänzt. Um 15.30 Uhr lädt Museumsleiterin Dr. Martina Padberg zu einem Gespräch mit der Floristin Britta Korte ein, um in Anlehnung an die opulenten Stillleben Christian Rohlfs unter der Fragestellung „Rosen, Tulpen, Nelken – alle Blumen welken?“ so manchem Geheimnis aus der Welt der Floristik näher zu kommen.

Von 16.30 bis 17 Uhr schließt der digitale Museumstag mit der Reise an die ausgewählten „Lieblingsziele“ und der Bekanntgabe der Quizgewinner. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen und auch der Eintritt am Internationalen Museumstag erfolgen über den Link auf kunstmuseum-ahlen.de oder #kma_digital.

Talente gesucht – Talente gefunden

Der Kunstverein präsentiert in der digitalen Ausstellung „Talente gesucht – Talente gefunden“ die Wettbewerbsarbeiten zum Förderpreis „Junge Bildende Kunst“. In der Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Themen der Gesellschaft und mit sehenswerten künstlerischen Prozessen haben viele junge Talente ihre Kunst eingereicht. Die Interessierten erleben die Arbeiten der Nachwuchskünstler in einer kontaktlosen Form unter https://foerderpreis.kunstvereinahlen.de.

LWL-Wanderausstellung

Das Heimatmuseum Ahlen präsentiert die aktuelle Ausstellung „Die 70er Jahre in Westfalen – Demos, Discos, Denkanstöße“. Diese Wanderausstellung des LWL-Museumsamts für Westfalen wird am Museumstag ganz speziell aus der Ahlener Perspektive auf dieses Jahrzehnt geschildert. Eigens für den Museumstag wurden zwei Filme gemacht, die sich vor allem um die Themen Musik und Mode drehen.

Kati Peterleweling, Gruppenleitung Kultur bei der Stadt, führt in die 70er-Jahre-Ausstellung ein. Des Weiteren interviewt sie die Musiker Wolfgang Brandt und Hans Hartings („Smoke“), die über ihre musikalische Prägung in Ahlen in den 70er-Jahren anhand ganz privater Exponate berichten. Zum Thema Mode lässt die Boutiqueninhaberin Britta Gudrian die 70er-Jahre wieder aufleben.

Beide Filme werden am Sonntag unter heimatmuseum-ahlen.de zu sehen sein.