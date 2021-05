Projekt FKK: Freibad – Kino – Kultur. Ahlen steht mit drei Stichworten auf der Liste für den Modellkreis Warendorf, der erst dann aktiv geschaltet werden kann, wenn die Inzidenz fünf Werktage am Stück unter 100 liegt. Hält der aktuelle Trend an, wäre es Samstag soweit. Allerdings sind im Kreishaus vorsichtige Blicke erst auf Pfingsten gerichtet, weil noch einiges final mit dem Land abzustimmen sei, so Sprecherin Kerstin Butz. Und dann?