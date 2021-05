In der HNO-Gemeinschaftspraxis im Ärztehaus an der Südstraße herrscht am Freitagmorgen Hochbetrieb. Doch von Hektik keine Spur. „Eigentlich wollten unsere Mitarbeiterinnen an diesem Wochenende Schützenfest feiern“, sagt ein gut gelaunter Dr. Thomas Mandelkow, „aber daraus wird ja nichts.“ Deshalb bedurfte es auch keiner besonders großen Überredungskünste, drei medizinische Fachangestellten zu bitten, stattdessen Dienst zu machen. Im Minutentakt treffen die Patientinnen und Patienten in der Praxis ein, wo sie an der Anmeldung einen Fragebogen erhalten, der alle wichtigen Formalitäten enthält. Zwischendurch können die Klemmbretter schon mal knapp werden. Danach geht es in den Wartebereich.