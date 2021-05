Im Graben endete am Freitagnachmittag die Fahrt von zwei Insassen eines gelben Volkswagens. Nach Polizeiangaben wurde sie dabei verletzt. Zu dem Unfall am Galgenberg kam es, als das Fahrzeug auf der Warendorfer Straße zwischen Tönnishäuschen und Ahlen nach links in einen Bauerschaftsweg abbiegen wollte. Der Fahrer eines weißen VW „Up“ erkannte das Abbiegemanöver offenbar zu spät und kollidierte mit dem Pkw, der dadurch nach links geschleudert wurde. Der „Up“-Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt.