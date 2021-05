Die „BundesNotbremse“ löst sich am Montag im Kreis Warendorf. Eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter einem Wert von 100 macht’s möglich: Schlemmen und Genießen unter freiem Himmel für negativ Getestete, Geimpfte und Genesene. Aber wie reagieren die Gäste darauf, dass eine Bewirtung nur mit negativem Schnelltest – nicht älter als 48 Stunden – oder einem Immunnachweis erlaubt ist? Und was ist mit dem Wetter? Fragen, die sich Restaurants, Kneipen und Eisdielen stellen. Außerdem: Es drohen Lieferprobleme, und die Hygieneauflagen sind nicht für alle ganz klar. „ Für ein schönes Pils mache ich gerne den Schnelltest. “ Heinz Kleine Groß ist die Vorfreude am Wochenende jedenfalls schon bei den Stammgästen der Gaststätte „Zisterne“ am Marktplatz. „Das Telefon klingelt fast durchgehend“, sagt Wirtin Gaby Klumpp. Das Anliegen der Anrufer: Platzreservierungen. Alle wollen einen der begehrten Plätze auf der Terrasse ergattern, um endlich wieder einen Kaffee oder ein Frischgezapftes zu genießen. Ob das schon klappt?