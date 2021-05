Es komme ihm so vor, als sei es „eine halbe Ewigkeit“ her, dass er so entspannt in einem Biergarten gesessen und ein Weizenbier genossen hat, sagt Walter Mietzner. „Es ist mein erstes in ,Fast-Freiheit‘“, sagt der Ahlener, der zu den ersten Gästen gehört, die am Montagmittag vor dem „Stadtcafé“ bedient werden. „Fast-Freiheit“, denn bedient wird er nur mit negativem Covid-Test. Sonst nicht.