Der Besuch der Ausstellung „ Christian Rohlfs . Augenmensch!“ im Kunstmuseum ist ab Freitag (21. Mai) mit Voranmeldung wieder möglich.

Aufgrund der gesunkenen Infektionszahlen im Kreis Warendorf, so das Kunstmuseum, ist die Öffnung wieder erlaubt. Das Kunstmuseum lädt dementsprechend ab Freitag vor Pfingsten in seine Ausstellung ein. Und ab sofort können Interessierte wieder Termine buchen. Der Zutritt erfolgt mit Voranmeldung, ein Test oder Impfausweis wird nicht verlangt.

Kein Test notwendig

So ist der Besuch der Ausstellung, die einen wichtigen Vertreter der Klassischen Moderne in all seinen Wirkungsfacetten vorstellt, noch bis zum 30. Mai möglich. Christian Rohlfs besticht durch seine ausdrucksstarken Landschaften und Blumenmotive, die er sowohl impressionistisch als auch expressiv interpretiert. Für das Team des Museums bedeutet die erneute Öffnung einen erfreulichen Abschluss der Präsentation.

Christian Rohlfs: Stiefmütterchen, 1919, Aquarell, 39,8 x 28,8 cm, Osthaus Museum Hagen Foto: Foto Kühle, Hagen

Mit etwas Hoffnung blickt man auf eine musikalische Veranstaltung am letzten Maiwochenende. Der Förderkreis und die Kulturgesellschaft haben schon lange zwei kleine Konzerte mit dem Ensemble Horizonte im Dialog mit Bildern von Christian Rohlfs geplant, ein Antrag im Rahmen des Modellprojekts im Kreis Warendorf ist gestellt.

Ein kleiner Tipp: Das Quiz zur Ausstellung, anlässlich des Internationalen Museumstags ausgeschrieben, wurde ebenfalls bis zum 30. Mai verlängert. Das Museum lädt zum Mitmachen ein. Es sind attraktive Preise zu gewinnen. Zu finden ist das Quiz auf kunstmuseum-ahlen.de, wo es auch den Buchungslink und weitere Informationen gibt.

Anmeldung über die Website www.kunstmuseum-ahlen.de, Öffnungszeiten: mittwochs bis samstags 15 bis 18 Uhr sowie sonntags und Pfingstmontag 11 bis 17 Uhr.