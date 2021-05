Nach 18 Jahren verlässt Volkmar Schuster Ahlen. Der Pastor der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde an der Beckumer Straße wird am Pfingstsonntag in einem Gottesdienst von den Gläubigen verabschiedet.

Den Geistlichen zieht es zur Mennonitengemeinde Weierhof-Bolanden in Rheinland-Pfalz. Ende November vergangenen Jahres war er dort zum neuen Pastor gewählt worden. Sein Abschiedsgottesdienst ist bereits ausgebucht, da dieser unter Corona-Bedingungen stattfindet.

Blick zurück auf eine schöne Zeit

„Es war eine schöne Zeit in Ahlen und ich werde weiter verbunden bleiben“, erklärt der 58-jährige Seelsorger im Gespräch mit unserer Zeitung. Und er ergänzt: „Es war eine bewegte und interessante Zeit.“

Die Gemeinde habe sich in den vergangen 18 Jahren total verändert, bilanziert Volkmar Schuster, seine Weg hier sei auch ein spannender gewesen.

Volkmar Schuster wurde in Stuttgart geboren, wo er auch zur Schule ging. Später zog die Familien nach Karlsruhe, Volkmar Schuster studierte dann in Heidelberg und Tübingen Theologie. Hier war für den jungen Mann die Systematische Theologie ein Schwerpunkt. Diese reflektiert „den Wahrheitsanspruch und die Orientierungsleistungen des christlichen Glaubens im Kontext aktueller wissenschaftlicher, geistesgeschichtlicher und soziopolitischer Entwicklung“. (Uni Heidelberg)

Seine Vikarzeit und die erste Stelle hatte Volkmar Schuster in Walsrode in Niedersachsen. Nach acht Jahren dort kam er nach Ahlen.

Gutes ökumenisches Miteinander

Der Geistliche ist verheiratet und hat vier Kinder. In seiner Gemeinde kümmerte er sich um viele verschiedene Gemeindegruppen.

Im Rückblick lobt Volkmar Schuster „ein sehr gutes ökumenisches Miteinander“. Auch privat habe er ein gutes Verhältnis zu den Geistlichen der anderen Konfessionen.

Den Abschiedsgottesdienst gibt es in einem Livestream, der über die Homepage der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde aufgerufen werden kann.