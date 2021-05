Geht mehr Bio im Unterricht? Wenn der Wersematsch unter den Stiefelsohlen rutscht, der Egelschleim zwischen den Fingern klebt, dann wird Gewässer-Ökologie zum Erlebnis. Pennäler des Städtischen Gymnasiums legen vor. Andere sollen folgen. Ins grüne Klassenzimmer am Rande des Stadtparks, der zunächst noch Großbaustelle ist, abseits aber schon jetzt zu spannenden Exkursionen verleitet. Jörg Pieconkowski, Gruppenleiter Grünflächen bei den Ahlener Umweltbetrieben, reißen die Bilder, die Anna Billebaut mit ihrem Bio-Chemie-Kurs liefert, aus aller Theorie: „Das ist genau das, was wir beabsichtigen.“ Zufall, dass das Städtische und die Stadt am Rande des Stadtparks zeitgleich aufeinandertreffen. Die einen wollen experimentieren, die anderen renaturieren.