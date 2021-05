Es kann laut werden, wenn 13 Tonnen Super Puma H 225 unter rotierenden Blättern abheben – und in finsterer Nacht über dem Norden Ahlens verschwinden. Drei Mal ging der derzeit größte zivile Hubschrauber der westlichen Luftfahrt auf der Base von Agrarflug Helilift zu infrarotunterstützten Simulationsflügen in die Luft. Jetzt nimmt er Kurs auf Mali. Einsatzbereit, um im Ernstfall auch verletzte Bundeswehrsoldaten aus Kampfgebieten zu evakuieren. Hinter dem Spezialauftrag steht die Multidimensionale Inte­grierte Stabilisierungsmission der Vereinen Nationen in Mali. Kurz: Minusma. Ahlener quittierten die späten Flüge unterdessen mit teils aufgebrachten Anrufen.