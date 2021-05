Als Elisabeth Rickmann am 4. März dieses Jahres unsere Zeitung aufschlug, wusste sie sofort, dass sie helfen kann. Die Ahlenerin las vom Verein „Tierisches Glück“, der seinen Lebenshof mit geretteten Tieren in Rietberg aufgeben muss und dringend eine neue Bleibe sucht. Lange hatte Rickmann, geborene Linnemann überlegt, was sie mit ihrem elterlichen Hof in Oelde-Sünninghausen (Kreis Warendorf) machen soll.