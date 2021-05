Passant Heinz Bussemas strahlt. Nichts ist verdeckt, was sein Glück verstecken könnte: „Ohne Maske kommt ein Stück Wohlgefühl zurück“, schwärmt er. Ehefrau Ursula atmet tief durch: Jetzt beschlage auch ihre Brille nicht mehr. Große Freiheit am Mittwoch in der Ahlener Fußgängerzone. Langsam spricht sich herum, dass die Maskenpflicht auf Straßen und Plätzen aufgehoben ist. Ausnahme: der Marktplatz, wenn denn Markt ist. Sprung in den südlichen Stadtteil „Mexiko“: Er macht beim großen Abnehmen den Anfang. Volker Putze und An­dreas Bieckmannarbeiten sich Schild für Schild vor. Was sie im Oktober aufgehängt haben, kommt jetzt runter. Die beiden Mitarbeiter der Straßenunterhaltung sind diesmal allein unterwegs. Damals, erinnert sich Putze, seien es mehrere Trupps gewesen, als es darum gegangen sei, 300 Maskenschilder in möglichst kurzer Zeit an exponierten Stellen zu installieren. Bei der Demontage scheint‘s nicht ganz so eilig zu sein.