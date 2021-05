Viele Menschen träumen vom Fliegen. Diesen Traum können sich Frauen und Mädchen ab 14 Jahren in diesem Jahr bei der Luftsportgemeinschaft Beckum-Oelde-Ahlen mit einem Segelflug-Schnupperkurs erfüllen. Ermöglicht wird die kostenlose Teilnahme durch die Frauenförderung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Teilnehmerinnen erwartet ein gemeinschaftlicher Tag am Segelflugplatz in Oerlinghausen. Nach einer Sicherheits- und Segelflugeinweisung werden die Flugzeuge gemeinsam startklar gemacht, bevor der erste Flug beginnen kann. Während des gesamten Schnuppertags werden die potenziellen Pilotinnen von ausgebildeten Fluglehrern begleitet. Die Dauer und Strecke des motorlosen Fluges hängt nicht nur vom Können der Pilotin, sondern auch von den meteorologischen Gegebenheiten ab. Ein Segelflug ist dabei atemberaubend still und steht in besonderem Einklang mit der Natur. Der Kurs ist an einem Wochenende Ende August beziehungsweise Anfang September geplant. Das genaue Datum wird in Absprache mit den Teilnehmerinnen festgelegt. Interessierte können sich per E-Mail bei Werner Reismann unter werner_reismann@web.de melden.