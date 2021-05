Als Highlight zum Abschluss des Projekts „Gleiche Kinder – gleiche Chancen“ schlüpften die Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klasse im Rahmen der AG „Erlebniskiste“ in verschiedene Rollen. Hexen, Jäger, Schneewittchen sowie die sieben Zwerge posierten auf dem Schulhof der Diesterwegschule sowie in den Büschen. Sie jagten, werkelten und die Hexe versuchte, Schneewittchen mit dem Apfel zu überlisten. Viele Fotos für die Foto-Story-Bücher wurden geschossen, die die Kinder als CD mitnahmen und ihre Bücher damit individuell gestalteten.

„Die Kinder konnten sich in verschiedenen Rollen ausprobieren. Auch wenn manche erst zurückhaltend waren, fanden sie nach kurzer Zeit auch Spaß daran. Besonders freuten sich die Kinder über das Wiedersehen in der Schule. So konnten sie die Requisiten anfassen und sich in verschiedene Szenen begeben,“ erläuterte Projektmitarbeiterin Ergül Aydemir.

Talente entdeckt

Während des Wechselunterrichts in der Schule konnte die Erlebniskiste mit dieser Aktion auf dem Schulhof stattfinden. Das Projekt wurde aufgrund der Pandemieeinschränkungen zunächst auf online umgestellt. Wöchentlich traf sich die Theaterpädagogin Lisei Riemer mit den zugewanderten südosteuropäischen Kindern und übte verschiedene Rollen ein. Auch durch pädagogische Bastel- und Spielmöglichkeiten entdeckten die Kinder somit ihre eigenen Talente und konnten damit ihre Fähigkeiten und soziale Kompetenzen stärken.

Das Projekt wurde von Innosozial in Kooperation mit der Diesterwegschule Ahlen und der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems durchgeführt. Ziel des Projekts bestand darin, die neuzugewanderten Kinder vor Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen zu schützen und Raum für ihre Selbstentfaltung zu schaffen.

Projekt wird fortgesetzt

Weitere Bausteine des Projekts waren die Kulturbrücke, in der Sprechzeiten in der Schule angeboten wurden sowie Lernförderung und ein Eltern-Kind-Treffen, das sich an alle interessierte Eltern richtete. Pandemiebedingt wurden auch diese Bausteine digital angeboten. „Erfreulich ist, dass wir viele Familien auch in dieser schwierigen Zeit bei Schulangelegenheiten unterstützen konnten. In allen Bausteinen konnten wir Erfolge erzielen. Dank der weiteren Förderung vom Landschaftsverband Westfalen Lippe wird das Projekt bis Ende April 2022 fortgesetzt“, sagte Projektleitung Agnieszka Bednorz.