Zwei Donuts hat er zu seinem ersten Pressetermin gleich mitgebracht, um sie werbewirksam vor die Augen zu halten. Ali Yildirim ist crazy. Und auch das: „Ich habe einen Donuts-Fetisch“, bekennt der 33-Jährige. Dafür hängt er jetzt seinen Sozialarbeiter-Job an den Nagel, um in der Fußgängerzone mitzuspielen. Als „Uncle Donuts“. Wer die Schlangen aus den ersten Tagen von „Bubble Tea“ Anfang des Monats auf der mittleren Oststraße gesehen hat, darf erahnen, was passiert, wenn Donuts neues Leben in den Sondermann-Leerstand auf der unteren Weststraße bringen. Der 14. Juni ist gesetzt für die Neueröffnung. Bis dahin müssen 190 Quadratmeter aufgestylt sein. Knallbunt!