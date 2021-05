Hereinspaziert! Shoppen macht wieder Spaß. Finden Kaufleute und Kunden gleichermaßen. In der Ahlener Fußgängerzone ist die Einkaufswelt am Freitagmorgen urplötzlich eine andere. Seit Mittwoch darf wieder ohne Maske gebummelt werden. Seit Freitag geht‘s auch ohne Negativtest in die Läden. Die Stimmung? Passend zur Sonne. Silke Kupfernagel sprüht vor Lebensfreude: „Super! Es geht wieder los.“ Punkt zehn Uhr sind die Schilder, die in den vergangenen Wochen das Test-Ticket einforderten, verschwunden. „Jetzt können auch die Waren richtig raus. Und nicht nur ein einsamer Ständer“, sagt die Modefrau von „Rundumchic“. Dafür stehe man doch gerne auf. Der Umsatz unter Test-Bedingungen: „Fast nichts“, bilanziert Silke Kupfernagel. „Stammkunden haben es mir zuliebe gemacht.