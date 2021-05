Eine grüne Oase mitten in der Stadt ist begehrt wie nie. Gerade in großen Metropolen wie Berlin lechzen viele nach einem Ort der Ruhe und einem kleinen Stück Natur. Die Wartelisten sind lang. Auch in Ahlen nimmt die Nachfrage nach einem eigenen Garten stark zu. Eine Folge der Corona-Pandemie. Keile „Leerstände“ mehr „Freie Gärten sind schneller wieder weg als man gucken kann“, bestätigt Susanne Mende, Kassiererin des Kleingärtnervereins Nordwest, die gewachsene Sehnsucht. Das war mal anders. Im Jahr 2011, als Mende in einer der vier Anlagen des Vereins – Wersetal-Ost, Wersetal-West, Suerwiese und Olfekamp – einen Kleingarten suchte, hatte sie noch fast die freie Auswahl. „Es waren viele Gärten frei“, erinnert sie sich an „Leerstände“ bei den 110 Gärten. Ein Befund, der heute keineswegs mehr zutrifft. Denn der Trend ist klar: Ab ins Grüne – in den Schrebergarten. Natur pur! Die grünen Rückzugsorte boomen immer mehr.