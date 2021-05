Eine Polizeimeldung über ein beschädigtes Tor an der Augustin-Wibbelt-Schule – mehr drang in den vergangenen Wochen nicht in die Öffentlichkeit. Dass dieser teure Vorfall, für den offenbar randalierende Jugendliche verantwortlich sind, nur die Spitze des Eisbergs ist, erfuhren die Mitglieder des Ortsausschusses Vorhelm in ihrer jüngsten Sitzung vom Ehepaar Brückner. Sie informierten das Gremium über Belästigungen, die sich zum Dauerbrenner entwickelt haben. „Wenn der Hausmeister nach 16 Uhr das Gelände verlassen hat, geht‘s regelmäßig rund“, sagte Annette Brückner, die als direkte Nachbarin nahezu täglich mit den unliebsamen Auswirkungen der Gelage in Berührung kommt.