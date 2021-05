Stromausfall am Montagmittag in rund 850 Ahlener Haushalten und fünf Gewerbebetrieben: Hinter dem Blackout im Osten der Stadt stand ein Kurzschluss in einer 10-KV-Station eines Gewerbebetriebes an der Daimlerstraße, wie Ludger Schweck, Leiter Netzservice Strom bei den Stadtwerken Ahlen, am Nachmittag im Redaktionsgespräch erklärte. Der Defekt habe zu einem Schalterfall an der 10-KV-Hauptverteilerstation am Meisterweg geführt. Nachfolgend zum Ausfall von elf Ortsnetzstationen mit rund 850 Haushalten sowie fünf Gewerbestationen. Bereits um 14 Uhr sei ein Großteil wieder am Netz gewesen; der letzte Gewerbebetrieb um 14.10 Uhr. Ein Tempo bei der Schadensbehebung, auf das man stolz sein könne. Betroffen waren die Bereiche Beckumer Straße, Kleibrink, Rosendahl und Drosselweg.