Erster am ersten Tag! Mark Pollmeier brennt am Montagmorgen darauf, endlich wieder an die Geräte zu kommen. Sport und Ernährung habe er in den vergangenen sechs Monaten Zwangspause schleifen lassen, jetzt seien 16 Kilo drauf. Fürs Studio-Comeback nimmt der 21-Jährige extra Urlaub. Ebenso kurzfristig, wie Bastian Brinkmann sein Trainingsdeck wieder freigeben darf. Das „Retramed“ im Kerkmann-Komplex: nicht die Vorzeige-Adresse für bebende Bizeps und Körperkult. Wer zu Brinkmann kommt, hat in den meisten Fällen was. Ob Rücken, Knie, Schulter oder Herz/Kreislauf: Die Mehrzahl der 200 Mitglieder steht unter Vertrag, um Schwachstellen zu stabilisieren.