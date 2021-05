„Ich muss erst mal neue Ware ordern“, sagt Herbert Wasserbauer und lacht. Er gönnt sich am Montag einen Ruhetag, den er nach siebenmonatiger Zwangsschließung seines Lokals „Altes Forsthaus“ eigentlich gar nicht brauchen kann. „Aber am Wochenende war die Hölle los – das Kühlhaus ist leer.“ Dass er es wieder füllen darf, war vor wenigen Wochen noch ein Traum, den wohl jeder Gastronom träumte. Keine Entfernung zu weit, keine Hürde zu hoch Obwohl bis Sonntagabend noch die Testpflicht für die Außengastronomie galt, seien die Menschen in Scharen aufs Land gefahren; mit dem Pkw, zu Fuß oder per Fahrrad.