Zu einem Mehrfamilienhaus an der Eschenbachstraße wurde am Mittwochnachmittag die Feuerwehr gerufen. Anwohner hatten über einer Photovoltaikanlage vermeintlichen Rauch aufsteigen sehen. Bei genauerer Kontrolle per Drehleiter stellte sich allerdings heraus, dass es sich nur um Wasserdampf handelte. Offenbar hatte eine Isolierung der Anlage auf dem Dach einen Defekt. „Wir haben zum Glück kein Feuer und keine Schäden im Inneren“, sagte Einsatzleiter Jens Schüsseler. „Wir wussten ja nicht, was uns erwartet. Daher das große Aufgebot.“