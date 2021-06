Die Bewohnerinnen und Bewohner des Betreuungszentrums Rosengarten am Lütkeweg trauten ihren Augen nicht, als jetzt Clowndame Luzi und Clownmann Konrad durch das Haus spazierten. Ausgestattet mit einer Quetsche, einem kleinen gehäkelten japanischen Täschchen, einer Hupe und einer roten Tasche gefüllt mit Seifenblasen und ganz vielen bunten Luftballons besuchten Luzi und Konrad die Wohnbereiche.

Ungezwungenes Auftreten

Ganz ungezwungen und ohne festes Programm luden sie die Bewohnerinnen und Bewohner in den Fluren, in den Zimmern und in den Gemeinschaftsräumen ein, zu tanzen, zu lachen und zu singen. Keiner konnte sich diesem Humor entziehen, auch das Mitarbeiterteam nicht. Berührende Momente zeigten sich ganz besonders bei jenen, die sonst ihre Emotionen nicht vermitteln können. Sie lächelten, weinten oder ruhten in sich.

Und selbst die Chefs konnten mit einer kurzen musikalischen Einlage von Luzi und Konrad von den Computerbildschirmen weggelockt werden.