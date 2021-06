Eine gut gefüllte Fußgängerzone, fröhliche Gesichter und geöffnete Geschäfte: ein Dreiklang, den es pandemiebedingt lange nicht mehr gegeben hat. Er wirkte wie der Startschuss zum Aufbruch für die Kaufmannschaft. Und so meldete sich Pro Ahlen am Samstag auch unter dem Motto „Wir freuen uns, Sie wiederzusehen“ mit einer Aktion in der Innenstadt zurück. Sylvia Sommer und Boris Burat (Hof Schulze-Rötering) fuhren mit einem Wagen und leckerer Fracht an Bord über die West- und Oststraße.

Boris Burat und Sylvia Sommer übernahmen die Verteilung. Foto: Martin Feldhaus

Dort verteilte das bunt und schillernd verkleidete Duo insgesamt 600 Eishörnchen an die Passanten. Eine Erfrischung, die bei drückendem Wetter gut ankam und das gewünschte Zeichen setzte. „Wir wollen zeigen, dass wir wieder durchstarten“, freute sich Boris Burat, der das Gefährt von 11 bis 13 Uhr durch die Fußgängerzone lenkte. Es sei einfach gut, dass die Ahlener in ihrer Innenstadt zurück sind. Um Schlangen zu vermeiden, bewegte sich das Eis-Mobil immer an andere Standorte. Zudem waren beide Akteure negativ getestet worden.