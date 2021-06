„Guck mal, ich habe einen neuen Badeanzug.“ Maya zeigt stolz ihr pinkfarbenes neues Outfit. Voller Vorfreude wartet die achtjährige Schülerin vor dem Parkbad auf ihre erste Übungsstunde. Mutter Zizit freut sich, dass ihre Tochter endlich schwimmen lernen kann. Vor sechs Jahren ist sie vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflüchtet und hat in Ahlen eine neue Heimat gefunden. Neben Maya nehmen weitere 18 Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren am Schwimmkursus teil. Ermöglicht hat ihnen die Teilnahme der Förderverein für Flüchtlinge Ahlen. Aufgrund der Pandemie hatte er die beliebten monatlichen Spieletreffs, die Ausflüge und Feste nicht durchführen können. Daher hat sich der Vorstand entschieden, das eingesparte Geld sinnvoll einzusetzen.