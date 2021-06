„Edelstes Gemüse“, „König der Gemüse“ oder auch „weißes Gold“. Wer ist gemeint? Natürlich der Spargel. Schon als er im 16. Jahrhundert angebaut wurde, galt er aufgrund des Preises als kostbares Genussmittel für reiche und adlige Leute. Ein Image, das ihm noch heute anhaftet. Hoch im Kurs stehen die weißen und grünen Stangen im Mai und Juni eigentlich jedes Jahr. Doch seit der Corona-Pandemie hat der Spargel in Deutschland noch mal an Beliebtheit gewonnen: Als „kleines Stück Luxus“ ist die Lust in dieser Saison oftmals besonders groß. Gilt das auch für die Ahlener? Und welche Zubereitungsvariante empfehlen die eigentlich für den perfekten Spargelgenuss?