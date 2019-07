Ab sofort gibt‘s auch Liftis für Mammons

Ein Rezept gegen den drohenden Hitzestau fanden beide schnell: Liftis, das beliebte Wassereis aus der Tüte, dürfen die Jungen und Mädchen von ihren verdienten Mammons kaufen. Das ist eigentlich nicht üblich, denn die Ferienspiel-Währung darf ansonsten nur für solche Dinge eingesetzt werden, die in der Mammutstadt hergestellt werden. Für alles andere muss am Kiosk der gute alte Taschengeld-Euro hingelegt werden. Außergewöhnliches Wetter erfordert aber nun mal außergewöhnliche Maßnahmen: Mammutstadt-Organisatorin Anna Baumeister hat vorgesorgt und kann Entwarnung geben: „Gerade kam noch eine große Lieferung, die liegt schon im Eisfach.“ Kühlen Kopf und Bauch können also auch in der Schlussphase alle Bewohnerinnen und Bewohner der Ferienspiel-Stadt behalten.