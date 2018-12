Neue Abfuhrbezirke stehen fest

Nachdem der Arbeitskreis „Duales System“ im Kreis Warendorf zum Jahresende das Entsorgungsunternehmen wechselt, werden sich auch die Einwohner der Stadt Drensteinfurt auf einige Änderungen bei der Abfuhr einstellen müssen. Der entsprechend geänderte Abfallkalender für das Jahr 2019 soll in diesen Tagen per Post verteilt werden, teilt Hans-Ulrich Herding vom Umweltamt der Stadtverwaltung mit.

„Das Erscheinungsbild des Kalenders wurde nicht geändert. Es wurden lediglich zwei Seiten ergänzt, weil zusätzliche Abfuhrbezirke eingerichtet werden müssen“, so Herding. Die Entsorgung von Altpapier geschieht bereits seit Jahren an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, nämlich mittwochs und donnerstags. Am ersten Tag wird das nördliche Stadtgebiet rund um den Ortsteil Rinkerode abgefahren, am zweiten Tag folgen die Ortsteile Drensteinfurt und Walstedde. „Die Grenze bildet die von West nach Ost – also von Ascheberg nach Ahlen – verlaufende Bundesstraße 58“, so Herding.

Vom 1. Januar an werden nun auch die gelben Wertstoffsäcke nicht mehr wie bisher an einem einzigen Wochentag eingesammelt, sondern an zwei aufeinander folgenden Tagen. „Da die von den beiden beauftragten Unternehmen festgesetzten Bezirke nicht identisch sind, war eine neue Aufteilung des Stadtgebietes in drei Bezirke erforderlich“, erklärt der Umweltbeauftragte. Dazu ist im Abfallplan als auch auf der Homepage der Stadt ein vereinfachter Stadtplan mit der neuen Einteilung der Abfuhrbezirke zu finden.

„Aus der Karte können die Bürger entnehmen, in welchem der drei Abfuhrbezirke ihre Wohnung oder ihr Grundstück liegt“, sagt Herding, der empfiehlt, sich an den beiden Bundesstraßen 58 und 63 sowie an den drei Ortsteilen Rinkerode, Drensteinfurt und Walstedde zu orientieren.

In den gelben Farbpiktogrammen für die gelben Wertstoffsäcke und den grünen Farbpiktogrammen für die Papiertonne sind die Bezeichnungen der drei Bezirke wiederzufinden.

Wie berichtet war die Neuaufteilung notwendig, da das nun beauftragte Unternehmen Tönsmeier den Zuschlag erst im November erhalten hat und kurzfristig nicht in der Lage ist, entsprechende Fahrzeuge und ausreichend Personal zur Verfügung zu stellen. Gleiches gilt für das mit ins Boot geholte Subunternehmen: die Firma Stenau, die bereits in der Vergangenheit in Drensteinfurt tätig war.