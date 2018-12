Hoffen auf die Geburt Jesu

Für viele ist es eine liebgewonnene Tradition, die seit etlichen Jahren Bestand hat: Immer am dritten Advent veranstaltet der Kirchenchor St. Lambertus sein Adventskonzert – und immer lockt dieses musikalische Highlight in der Vorweihnachtszeit zahlreiche interessierte Zuhörer in die fast voll besetzte Lambertuskirche. Dieses Jahr bildete da keine Ausnahme, als die Sänger am Sonntag unter dem Titel „O komm, o komm Emmanuel“ ins Gotteshaus eingeladen hatten. Die „Junge Kantorei der Gemeinde St. Regina und ein Instrumentalensemble, bestehend aus Judith Wiesrecker und Eric Gödel (Violinen), Sebastian Mätschke (Violoncello) und Simon Wiesrecker (E-Piano) rundeten die Traditionsveranstaltung ab.

Bereits zu Beginn des Konzertabends sorgten die Sänger mit ihrem festlichen Einzug in die abgedunkelte Kirche, die leicht violett illuminiert war, für stimmungsvolle Atmosphäre. Das Besondere: Jeder der Akteure trug dabei eine kleine Kerze bei sich und sang das zum Titel passende Stück „ Veni, veni Emmanuel“. Überhaupt: Wie ein roter Faden zog sich die Hoffnung und Erwartung auf die Geburt Jesu durch das Konzert. Am Altar angekommen, erklang dann zur Eröffnung das Lied „O Heiland reiß die Himmel auf“.

„Bald ist Weihnachten, und jetzt im Advent dürfen wir uns darauf vorbereiten“, erklärte Pfarrer Jörg Schlummer den Zuhörern bei der Begrüßung. „Wenn Jesus Christus zu uns kommt, sind wir aber hoffentlich auch da“, fuhr er mahnend fort und spielte anschließend mit einer kurzen Geschichte darauf an, dass heutzutage durch den ganzen vorweihnachtlichen Stress, der etwa durch einen (un-) nötigen Friseurbesuch oder die Sorge um das passende Essen hervorgerufen werde, der Blick auf das Wesentliche verloren gehe. „Nämlich die Ankunft von Jesus Christus“, bemerkte der Geist-

liche. Damit das beim Publikum nicht genauso abläuft, half der Kirchenchor gemeinsam mit der Jungen Kantorei und dem Instrumentalensemble kräftig mit, dem entgegenzuwirken.

Als musikalischer Höhepunkt ist deswegen auch das Stück „Adventi ének“ – bei dieser Vertonung des Liedes „Veni, veni Emmanuel“ vom ungarischen Komponisten Zoltán Kodály scheint der adventliche Bittruf eindringlich und wunderbar harmonisch – besonders zu erwähnen. Ebenso spielte das Licht in vielen der am Sonntagabend vorgetragenen Stücke, wie etwa „Wir warten auf das Licht“, „Ein Licht in dir geborgen“ oder „Lichter der Hoffnung“, eine zentrale Rolle. Aber nicht nur der Kirchenchor wusste zu überzeugen, auch die Instrumentalisten und die Junge Kantorei verzauberten die Zuhörer mit Liedern wie „Two in one upon a ground“, „One Candle“ oder „In Jubel ernten“.

Neben der bunten Mischung aus traditionellen und modernen Adventsliedern verwandelte sich die Lambertus-Kirche zudem mehrere Male in einen großen, stimmgewaltigen Chor: Denn bei den Stücken „Magnificat“ und „Mache dich auf und werde Licht“ stimmten die Zuhörer im Kanon mit in den Gesang der musikalischen Hauptprotagonisten mit ein und erzeugten dabei einen fast einzigartigen Klang.

„Wir waren heute mal nicht mit alltäglichen Dingen abgelenkt, hatten Zeit, mitzuschwingen und mit Hilfe der Musiker uns auf Weihnachten einzustellen“, zog Pastor Schlummer am Ende des Abends ein Fazit. Danach dankte er allen Künstlern. Mit den Worten „Der dritte Advent heißt ‚Gaudete‘ – Freut euch – und so waren auch die Stücke, die heute zu hören waren“, verabschiedete er anschließend das Publikum, das allen musikalischen Akteuren verdienten, langanhaltenden Applaus spendete, in den kalten Winterabend.