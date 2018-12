Das System hat sich bewährt. Und es wird daher – nach einigem „Feinschliff“ – auch im kommenden Jahr fortgesetzt. Am Mittwoch stellten die Vertreter von Stadt, Gewerbeverein, Volksbank und Aschendorff-Verlag den „Drensteinfurter Terminkalender 2019“ offiziell vor. Am Samstag, 29. Dezember, wird die in einer Auflage von 10 000 Exemplaren im Münsteraner Medienhaus des Aschendorff-Verlages im faltbaren A3-Format gedruckte Terminübersicht an alle Haushalte als Beilage der Dreingau-Zeitung verteilt.

Vor gut zwei Jahren hatte die „Interessengemeinschaft Werbung für Drensteinfurt“ erstmals die Initiative ergriffen und alle Vereine und Institutionen zum „runden Tisch“ eingeladen. Ziel war es, Terminüberschneidungen bei künftigen Veranstaltungen weitestgehend zu vermeiden und eine transparente Auflistung der zahlreichen Events für alle Bürger zu erstellen.

Die Vereine und Verbände sind seitdem aufgefordert, ihre jeweiligen Veranstaltungen der Stadt zu melden, wo sie dann zentral erfasst werden. „Seit Inbetriebnahme der neuen Homepage funktioniert das absolut problemlos“, erklärt die städtische Wirtschaftsförderin Ute Homann. Denn wer sich auf der Seite „drensteinfurt.de“ in die Rubrik „Freizeit & Tourismus“ klickt, findet dort unmittelbar den Punkt „Veranstaltungen – Neueintrag“.

Die für 2019 gesammelten Events hat die Verwaltung gebündelt und in den vergangenen Wochen in den neuen Kalender eingefügt. Und in dem erfahren die Bürger etwa nicht nur, wann die Walstedder Bürgerschützen ihr nächstes Kappenfest feiern, sondern auch, wann der Heimatverein zum nächsten plattdeutschen Stammtisch und die KFD St. Regina zur Halbtagestour einladen. Damit rasch klar ist, in welchen Ortsteilen die jeweiligen Veranstaltungen stattfinden, wurden die Einträge wieder farblich gekennzeichnet.

Zudem weist die Übersicht auf die jeweiligen Abfuhrtermine der Müllabfuhr hin, die sich – bedingt durch die Neuausschreibung der Entsorgung der gelben Säcke – wie berichtet ändern wird.

Warum neben dem Veranstaltungskalender trotzdem noch ein eigener Abfallkalender notwendig ist, begründet die Verwaltung damit, dass letzterer noch zahlreiche weitere Infos zum Thema „Müllentsorgung“ enthält, die den Rahmen des Veranstaltungskalenders sprengen würden.

Nach der Verteilung des neuen Kalenders „Drensteinfurt 2019“ werden weitere Exemplare in der Stadtverwaltung sowie in den örtlichen Geschäften zur Mitnahme ausgelegt. Und da die Übersicht auch in den kommenden Jahren stets aktuell sein soll, empfiehlt Ute Homann den Vertretern aller Vereine und Verbände schon jetzt, auch weiterhin regelmäßig ihre Events über die städtische Homepage zu melden.