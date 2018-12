Es hat nicht nur eine lange Tradition. Es ist, das machte Schulleiter Norbert Bolz in seiner Begrüßung direkt klar, vielmehr „der Höhepunkt des Jahres“. Und so wunderte es nicht, dass die Pfarrkirche St. Regina am Donnerstagmorgen buchstäblich aus den Nähten platzte. Denn neben den rund 320 Schülern, die sich mit dem Weihnachtssingen in die Feiertage verabschiedeten, hatten sich auch zahlreiche Eltern und Großeltern eingefunden, um sich auf das nahende Fest einzustimmen.

Eng war es aber nicht nur in den Bänken, sondern auch im Chorraum der Reginakirche. Denn dort hatten sich nicht weniger als 112 junge Musiker des „JeKits“-Orchesters und des „Orchesters Kunterbunter“ aufgebaut, um die Gäste musikalisch mit „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ angemessen zu begrüßen.

Grundschulleiter Norbert Bolz dankte vor allem Pastor Jörg Schlummer, der wie gewohnt gerne die Räume der Reginakirche für den stimmungsvollen Jahresabschluss zur Verfügung gestellt hatte. Außerdem freute sich Bolz, erstmals auch Angelika Ludwig als evangelische Pfarrerin begrüßen zu dürfen. Und sie zeigte sich bei ihrem Premierenbesuch genauso beeindruckt von der weihnachtlichen Atmosphäre und dem musikalischen Talent der Schüler wie manche Eltern der Erstklässler, die in diesem Jahr zum ersten Mal mit von der Partie waren.

Nach den Orchesterbeiträgen und einigen Liedern zum Mitsingen hatte schließlich die Klasse 4c ihren großen Auftritt. Für die gelungene Darbietung des Klassikers „The little drummer boy“, das von Werner Rosendahl an der Trommel stilecht begleitet wurde, gab es tosenden Beifall. Und auch die Klasse 3c meisterte ihre Sache mit dem Stück „Chilled“ mit Bravour.

Norbert Bolz dankte zum Abschluss des kleinen Weihnachtskonzertes vor allem dem Lehrerteam aus Schule und Musikschule, allen voran Kantorin und Kinderchorleiterin Miriam Kaduk sowie Musiklehrerin Silke Schade, Orchesterleiter Andreas Klingel und dem Regionalleiter der Musikschule, Daniel Tillkorn, die den festlichen Jahresausklang mit den Schülern perfekt vorbereitet hatten.