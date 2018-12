Ohne Jugend keine Zukunft

Die Mitglieder des Heimatvereins blicken mit viel Vorfreude auf den bevorstehenden Jahreswechsel. Aus gutem Grund, denn 2019 besteht ihr Verein seit stolzen 70 Jahren. Und der runde Geburtstag soll in vielfältiger Weise gebührend gefeiert werden. Wie? Das erfahren die Heimatfreunde beim Blick in das druckfrische Jahresprogramm, das in diesen Tagen an die Mitglieder verteilt wird.

„Vor allem die vergangenen vier Jahre waren von großem Erfolg gekennzeichnet. Die Mitgliederzahl wuchs fast exponentiell. So ist es uns jetzt möglich, auch finanziell aufwändige Projekte zu stemmen, wie zum Beispiel das bronzene Doppel-Stadtmodell, das wir am 18. Mai vor der Alten Post enthüllen wollen“ berichtet Vorsitzender Franz-Josef Naber. „Des Weiteren wollen wir 2019 unser besonderes Augenmerk auf die Jugendarbeit richten. Denn ein Verein ohne Jugend ist ein Verein ohne Zukunft.“ Mit Kindern der Teamschule habe man bereits mehrere erfolgreiche Aktionen in Sachen Natur und Umwelt durchgeführt. Und aktuell sind die Heimatfreunde mit dem Naturkinderhaus im Gespräch. „Denn wir denken, dass wir Kinder und Jugendliche, Vorschulkinder inbegriffen, ganz besonders mit Naturthemen ansprechen können. Da haben auch unsere bisherigen Erfahrungen gezeigt“, so Naber.

Wie Holger Martsch, Ansprechpartner für den Bereich „Natur“, ergänzt, spiele der Faktor „selber machen“ eine wichtige Rolle. „Ich erinnere mich immer gerne und mit lachendem Herzen daran, welchen unbändigen Spaß die Schulkinder beim Kneten und Durchwalken der Mischung für selbst gemachte Lehmziegel empfanden. Diese Ziegel haben wir anschließend mit Löchern versehen, passend für unterschiedliche Solitärbienenarten, und in unsere selbst zusammengebauten Insektenhotels eingesetzt“, so Martsch. „Der Erfindungsgeist wird angeregt, und anstatt Vorgefertigtes zu konsumieren, schaffen die Kinder aus einfachen Materialien wundervolle Dinge. Dieses Tun kommt der Persönlichkeitsentwicklung mehr zugute als nur passiv in die Glotze oder auf das Smartphone zu schauen.“ Dabei bleibe die Digitalisierung aber nicht außen vor, wurden die montierten Nistkästen doch mit einem GPS-Ortungssystem versehen.

Zudem weisen die Heimatfreunde darauf hin, dass auch die bereits vor einiger Zeit angekündigte Steinkauzaktion langsam ins Rollen komme. Mittlerweile hätten sich zahlreiche Bürger gemeldet, die auf ihren Grundstücken entsprechende Niströhren angebracht haben. Auch in anderen Bereichen sind die Heimatfreunde sehr aktiv. Wie der zweite Vorsitzende Günter Neuer mitteilt, wird es im Herbst erstmals wieder ein plattdeutsches Theaterstück geben. „Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Natürlich wird es was zum Lachen sein“, so Neuer.

► Der Terminplan ist unter www.heimatverein-drensteinfurt.de verfügbar. Gedruckte Exemplare liegen in der Alten Post, in der Stadt-Apotheke, in der Bücherecke, sowie im Büro des Citymanagements, im Café Franke, im Geschäft „Markt 1“, und in der Stadtverwaltung aus.