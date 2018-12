Ein Weihnachtsgeschenk für Mutti

Schon vor dem Zweiten Weltkrieg betrieben Peter und Elisabeth Krüger aus Drensteinfurt ein Fahrgeschäft für Haushaltswaren. Mit zwei Pferden und einem Verkaufswagen besuchten sie Märkte und zogen von Haus zu Haus um ihre Waren anzubieten.

Nach Ende des Krieges und den schlimmen Kriegsjahren standen viele Familien vor dem Nichts. Menschen wohnten in zerstörten Häusern oder Baracken und anderen Notunterkünften. Es fehlte an Allem.

Für die Familie Krüger begann eine erfolgreiche Zeit. Jetzt konnten sie wieder ihre Waren zum Kauf anbieten. Peter und Elisabeth Krüger wohnten mit ihren drei Söhnen an der Riether Straße neben der Emaillefabrik „Merten & Storck“. So lag es nahe, von ihrem Nachbarn – der „Pöttkes-Bude“, wie die Firma im Volksmund hieß – „Zweitewahl-Kochtöpfe“ zu kaufen. Sie wurden die Basis ihrer Verkaufswaren.

Während die Söhne Klaus und Karl mit einem alten Krupp-Wehrmachts-Lastwagen Waren durch das zerstörte Deutschland transportierten, schaffte sich das Ehepaar Krüger eine kleine Hanomag-Zugmaschine und einen Westfalia-Verkaufsanhänger an. Der Verkaufsanhänger, in dem gekocht und geschlafen werden konnte, wurde mit Kochtöpfen und allen möglichen Haushaltswaren behängt. Unter einer Plane auf dem Dach des Anhängers wurden Körbe und Zinkwannen gelagert.

So traf man das Ehepaar Krüger auf vielen Wochenmärkten mit ihren vor dem Verkaufsanhänger ausgebreiteten Haushaltswaren an. Als fahrende Händler zogen die Krügers mit ihrem Gespann auch durch die Straßen des Münsterlandes, um ihre Waren den Hausfrauen anzubieten. Viele Mütter durften sich in dieser Zeit über Töpfe und Haushaltwaren als Weihnachtsgeschenke „freuen“.

Der jüngste Sohn Heinz Krüger erweiterte das Geschäft mit einem „Tempo“-Dreirad und später einem Opel „Blitz“, beide Wagen hatten Verkaufsaufbauten. Das aufkommende Wirtschaftswunder mit ihren großen Waren- und Versandhäusern erschwerten das Geschäft der Krügers.

Die Eltern gingen in den Ruhestand. Die Söhne Klaus und Karl gründeten in Ahlen einen Haushaltswarengroßhandel. Sohn Heinz wurde freier Handelsvertreter und zog nach Hamburg.

Das Haus der Familie, inzwischen verkauft, steht noch heute fast unverändert an der Riether Straße. Viele Drensteinfurter erinnern sich noch gerne an Pöttken-Krüger und die längst vergangene „gute alte Zeit“. . .