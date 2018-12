Mit Stift und „Kladde“

Interesse an alten Kulturen und historisch interessanten Epochen? Das hatte Karl Heinz Domaser schon als Schuljunge. Ebenso wie Bernd Kramer, dem es vor allem das Altertum seit der Jugend angetan hat. Dass es für die beiden Drensteinfurter beruflich aber dann doch in ganz andere Richtungen gehen sollte, hatte vielfältige Gründe. Während Domaser als Exportleiter des Thyssen-Konzerns gut dreieinhalb Jahrzehnte lang in der ganzen Welt unterwegs war, kümmerte sich Kramer in seiner eigenen Drensteinfurter Praxis um Karies, Wurzelbehandlungen und Weisheitszähne. Bis vor zwei Jahren, als er die Zahnarztpraxis in jüngere Hände übergab und sich zur (Un-) Ruhe setzte. Denn Langeweile hat der Mediziner seitdem ebenso wenig wie sein Nachbar Karl Heinz Domaser. Beide drücken nämlich regelmäßig die Hörsaalbank der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Und das in ähnlichen, aber wissenschaftlich doch recht verschiedenen Disziplinen.

Während Domaser, der das „Studium im Alter“ bereits seit nunmehr elf Jahren betreibt, sich im Fach Geschichte mit dem Schwerpunkt „Mittelalter“ eingeschrieben hat, widmet sich Kramer im Bereich der Archäologie vornehmlich den alten Kulturen aus Mesopotamien und dem sogenannten „furchtbaren Halbmond“ bis hin zu den alten Römern. Und deren Geschichte hofft er nach gut zwei Jahren Theorie nun im kommenden Jahr tatsächlich hautnah erforschen zu dürfen – im Rahmen eines Grabungsprojekts des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe am einstigen römischen Garnisonsstandort in Haltern am See.

„Was viele gar nicht wissen: Man braucht zum ,Studium im Alter‘ gar kein Abitur“, erzählt Kramer, für den der erneute Weg zur Uni – mit Abi und in seinem Fachgebiet überaus hilfreichen Lateinkenntnissen – bereits lange vor dem Eintritt in den Ruhestand vorgezeichnet war. „Und: Man schreibt auch keine Klausuren.“ Was aber wiederum nicht bedeute, dass es sich um einen reinen Zeitvertreib handelt. Im Gegenteil: Stift und „Kladde“ gehören für Bernd Kramer und Karl Heinz Domaser zur festen Ausstattung. Und dass sie dafür mitunter von manch jüngerem, mit Tablet-Computer oder Laptop ausgestattetem Kommilitonen ein wenig belächelt werden, stört die beiden nicht. „Man ist ja nur einer unter vielen älteren Studierenden“, erklärt Karl Heinz Domaser. Denn neben den beiden und weiteren 20 älteren Menschen aus Drensteinfurt nehmen im aktuellen Wintersemester rund 2000 Senioren an dem speziellen Uni-Programm teil. Einzige Voraussetzung: Die Zahlung des obligatorischen Semesterbeitrags von 125 Euro, für den es dann auch einen speziellen Studentenausweis samt Zugangsberechtigung zum Besuch der Universitäts-Bibliothek gibt. Wer danach wie oft an welchen Veranstaltungen teilnimmt, ist jedem älteren Studierenden selbst überlassen. Während Bernd Kramer drei Mal die Woche mit seinem für 50 Euro pro Monat zu erwerbenden Senioren-Ticket mit dem Zug nach Münster fährt, drückt Karl Heinz Domaser nur ein Mal in der Woche die Bank im Hörsaal. „Und das auch nur im Wintersemester – der Sommer ist mir dafür zu schade“, so Domaser.

In der Domstadt selbst erleben die beiden während ihrer Studientage dann im wesentlichen den ganz normalen Uni-Alltag – jedoch ohne den für die jüngeren Studenten üblichen Seminar- und Klausurenstress. Zum Tagesprogramm zählt etwa auch der gelegentliche Mensa-Besuch, der erlaubt, allerdings nicht zum Studenten-Vorzugspreis möglich ist. „Das Wichtigste ist die tolle Verbundenheit mit den jungen Menschen“, betont Bernd Kramer, der den studentischen Umgang der jungen Generation mit dem „älteren Semester“ ausdrücklich lobt. Das Verhalten, so der Mediziner, sei „sehr respektvoll“. Und auch kameradschaftlich, wenn es etwa während der Adventszeit nach der Vorlesung noch gemeinsam zum Glühwein auf den Weihnachtsmarkt geht. „Früher haben wir mal einen ausgegeben bekommen, heute geben wir mal einen aus“, lacht Kramer.

Generationsmäßig habe der gemeinsame studentische Alltag aber auch einige „Grenzen“. „In unserer Fachschaft hatte ein Kommilitone zu einer Weihnachtsfeier eingeladen – Beginn um 23 Uhr“, schmunzelt Karl Heinz Domaser, der um diese Zeit dann doch lieber in heimischen Gefilden weilt.

Ansonsten können beide den Weg zur Uni nur allen interessierten älteren Menschen empfehlen. Vorausgesetzt: „Das Studium wird nicht zu einem reinen Zeitvertreib degradiert“, betont Bernd Kramer. Dass es das nicht muss, macht er anhand des speziellen und stattliche 170 Seiten zählende Vorlesungsverzeichnisses deutlich. „Das Feld ist soweit gefächert: Da ist wirklich für jedes Interesse etwas dabei“, so Kramer.