Mehr Leben in der Stadt

Was wünschen sich die Drensteinfurter für ihren Ortsteil im kommenden Jahr? Was fehlt in Stewwert? Und: Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Die WN haben nachgefragt – und viele Antworten bekommen. Wenig überraschend ging der Tenor dabei aber oft in eine Richtung: Die Belebung der Innenstadt und die Ansiedlung eines netten Cafés oder Restaurants stehen ganz oben auf der Liste. Einige andere Befragte wünschen sich dagegen eine (noch) bessere Zusammenarbeit der örtlichen Vereine und, dass sich mehr Personen im Ehrenamt engagieren.

„Ich wünsche mir, dass hier ein paar mehr Läden ansässig werden und sich auch halten können – gerade in der Innenstadt“, bemerkt Saskia Mischok. „Das ist schon recht wenig dort. Da ist kaum was los, und es gibt ein trauriges Bild ab“, hat sie beobachtet. Mehr Belebung für die Innenstadt ist auch der Wunsch von Agnes Nowak. „Ein paar mehr Geschäfte wären nicht verkehrt, so dass da auch mal ein bisschen mehr los ist“, sagt sie. „Die ganzen leer stehenden Läden sollten mal wieder mit Leben gefüllt werden“, sind sich Bettina und Tanja Volkmer einig. „Wir wollen nicht länger in leere Schaufenster gucken“, fügen die beiden hinzu. Andrea Arndt sieht das genauso: „Die Infrastruktur in Drensteinfurt muss verbessert und die Innenstadt-Geschäfte müssen unterstützt werden.“ Die Stadt sei wunderschön, benötige aber mehr Belebung. „Mehr Restaurants und Cafés oder eine Übernachtungsmöglichkeit für Auswärtige, Touristen oder Bekannte wären auch wünschenswert“, zählt sie auf.

Mehr Ausgeh-Möglichkeiten würde auch Nadine Hegemann favorisieren. „Hier ist ja fast alles dicht. Was Nettes, wo man sich treffen und was trinken kann, das fehlt“, erklärt sie. In die gleiche Richtung geht der Wunsch von Klaus Keppke. „Ein gutes Lokal zum Essen oder überhaupt eine Gastronomie, in der man gutbürgerlich speisen kann, vermisse ich hier. Pizzerien und Dönerbuden gibt´s genug“, erläutert er. Heiner Buschhoff wünscht sich ebenfalls, dass sich in Stewwert ein neues Restaurant ansiedeln soll. „Ein gutes Lokal mit tollen Speisen, in dem man sich wohlfühlt und wo man gerne hingeht, um sich dort zu treffen“, konkretisiert er seine Vorstellung. „Mehr Gaststätten und gute Speiselokale“ würde auch Volker Schydlo gutheißen. „Mittlerweile muss man, um gut zu essen, nach außerhalb fahren“, hat er festgestellt. Zudem fehle ihm in Drensteinfurt ein Bekleidungsgeschäft für Herren.

Das empfindet auch Petra Scheffer so. „Ein neues Herrengeschäft würde die Innenstadt bereichern“, meint sie. Generell – da ist sie sich sicher – brauche Stewwert mehr Geschäfte und mehr Ladenlokale, um die Innenstadt attraktiver zu machen. „Ich würde mir auch wünschen, dass die Menschen weniger im Internet kaufen“, betont sie, um im gleichen Atemzug zu ergänzen: „Man sollte mal darüber nachdenken, dass die Geschäfte, die jetzt noch existieren, vielleicht bald nicht mehr da sind, wenn die Jugendlichen Erwachsen sind.“

Gisela Kröger hat diese Problematik ebenfalls erkannt: „Es wäre wünschenswert, dass die Drensteinfurter viel mehr die örtlichen Geschäfte nutzen.“ Außerdem würden sie bei nasser Witterung die Bürgersteige in der Innenstadt stören. „Die sind bei diesem Wetter richtig glatt“, findet sie. Ebenso wünscht sie sich, dass die Menschen mehr zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren: „Jeder Zweite fährt 500 Meter zum Einkaufen mit dem Auto.“

„Mehr Geschäfte im Stadtkern“ und ein „schönes Café“ erhofft sich auch Sabine Mielke. Viel dringender hat sie aber noch ein anderes Anliegen auf ihrem Wunschzettel: „Walker, Fahrradfahrer, Spaziergänger und Hundegänger, die in den frühen Morgenstunden oder abends unterwegs sind, sollten doch bitte Warnwesten anziehen.“ Das sei ein großes Problem und ziemlich gefährlich.

Barbara Kuhlmann wünscht sich unterdessen, dass alle „viel Spaß am neuen Marktplatz haben“ werden und dass die Teamschule richtig im Ort ankommt und angenommen wird. „Die machen da richtig gute Arbeit“, lobt sie. Iris und Marko Fähndrich fänden es dagegen cool, wenn es in Stewwert einen Anbieter von frischem Fisch geben würde. „Das fehlt hier total“, sagen die beiden.

Theo Homann äußert indes den Wunsch, dass die örtlichen Vereine (noch) besser zusammenarbeiten sollen. „Das Thema wurde von der IGW ja schon angestoßen und ich hoffe, dass diese Entwicklung fortgeführt wird“, erklärt er. Die Vereine sollten sich untereinander akzeptieren und miteinander kommunizieren. „Nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander – zumindest da, wo es möglich ist“, bringt er es auf den Punkt. Dass „mehr Menschen im Ehrenamt tätig werden“ wünscht sich zudem Melanie Tillmann.

Christel Mewis-Goltz würde es hingegen begrüßen, wenn Hunden der Zutritt auf den Friedhof verwehrt bleiben würde. „Die verrichten ihr Geschäft teilweise auf den Gräbern, ohne dass es die Halter wegmachen“, echauffiert sie sich. „Das ist eine Frechheit.“