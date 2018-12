Sie türmen und stapel sich – und das nicht nur in Ameke und in den Bauerschaften. Auch mitten in der Innenstadt sind beim letzten Abfuhrtermin der Firma Borchers am Donnerstag zahllose gelbe Säcke liegengeblieben. Wie berichtet, hatte der Entsorger, der zum 1. Januar abgelöst wird, zuletzt mit Personalproblemen zu kämpfen, weshalb bereits bei den letzten Abfuhrterminen vor allem in Walstedde und im Außenbereich vielerorts der Müll buchstäblich liegengeblieben war.

„Eingesprungen ist ein anderer Entsorgungsbetrieb, deren Fahrer aber leider nicht ortskundig sind“, teilt der städtische Umweltbeauftragte Hans-Ulrich Herding mit. „Dadurch sind leider auch einige Straßen in den Innenbereichen der Ortsteile nicht befahren worden.“

Damit sich der Inhalt der gelben Säcke bis zum nächsten Abfuhrtermin in gut zwei Wochen aber nicht „selbstständig macht“, soll am heutigen Samstag weiter abgefahren werden. Wie Herding erklärt, wurde dafür eigenes die Firma Hellwig, die normalerweise sowohl die Restmüll- als auch die Altpapier- und die Bio-Tonnen in Drensteinfurt leert, kurzfristig mit einer „Sonderschicht“ beauftragt, um zumindest den Innenstadtbereich vom Müll zu befreien.

Betroffen sind der Ortsteil Ameke sowie einige Straßen südlich des Heimstättenweges im Baugebiet Ossenbeck, der Marktplatz und die Münsterstraße, der Wiesenweg, einige Straßenabschnitte im Baugebiet Beckkamp sowie einige Abschnitte im Baugebiet Böcken in Walstedde. „Das nachträgliche Einsammeln der Gelben Säcke in den Bauerschaften ist nicht möglich. Die Betroffenen werden auf den ersten Januartermin verwiesen. Am 9. und 10. Januar findet die erste Sammlung des neuen Entsorgers statt“, so Herding weiter, der nochmals betont, dass die Abfuhr der gelben Säcke nicht der Stadt, sondern einzig und allein dem „Dualen System“ obliegt.