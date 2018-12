Drensteinfurt ist ein teures Pflaster

304 784 Euro: Genau so teuer war im Jahr 2018 der Traum vom Eigenheim in der Stadt Drensteinfurt – rein durchschnittlich betrachtet, versteht sich. Wie dem pünktlich zum Jahreswechsel vorgelegten Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für den Kreis Warendorf weiter zu entnehmen ist, liegt die Wersestadt damit bei den Preisen für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser auf Platz zwei im Kreisgebiet. Nur in Telgte war das Wohnen im Eigenheim mit 321 031 Euro noch teurer.

Die Preisabstände zu den übrigen elf Kommunen sind dabei durchaus beachtlich. In der Nachbarstadt Sendenhorst etwa war das „Musterhaus“ durchschnittlich für 235 869 Euro und damit für fast 70 000 Euro weniger als in Drensteinfurt zu haben. Und selbst in der Kreisstadt Warendorf wurden die Häuser deutlich günstiger verkauft – im Schnitt für 267 689 Euro. Am günstigsten ließ sich im Jahr 2018 der Traum von den eigenen vier Wänden in Beckum realisiert. Kostenpunkt: 191 256 Euro für eine freistehende Immobilie.

Bei den Preisen für Doppelhaushälften und Reihenendhäusern liegt die Stadt Drensteinfurt mit 251 421 Euro im oberen Mittelfeld. Am teuersten wurden entsprechende Objekte in den abgelaufenen zwölf Monaten in Telgte (333 159 Euro), Everswinkel (279 850 Euro) und Ostbevern (259 100 Euro) verkauft. Das günstigste Doppel- oder Reihenendhaus war in der Nachbarstadt Ahlen zu haben, und zwar für durchschnittlich 151 039 Euro.

Was die Entwicklung der Baulandpreise betrifft, so kostete der Quadratmeter in „Mittlerer Lage“ im Ortsteil Drensteinfurt durchschnittlich 155 Euro. In Rinkerode waren es 178 Euro und in Walstedde 120 Euro. Zahlen, die jedoch schon bald überholt sein dürften. Denn angesichts des jahrelangen Stillstandes auf dem Grundstücksmarkt ist die Liste an Kaufinteressenten bekanntlich lang. Mit Folgen für die Preisentwicklung, wie bereits bei der erst kürzlich gestarteten Vermarktung für das Baugebiet „Kerkpatt II“ in Walstedde zu sehen ist. Dort nämlich kassiert die Stadt zwischen 195 und 200 Euro pro Quadratmeter – stolze 70 Euro mehr, als die Gutachter im auslaufenden Jahr für Bauflächen in „guter Lage“ im Lambertusdorf ermittelt haben. Eine Preisentwicklung, die sicherlich bereits andeutet, wohin sich die Quadratmeterwerte auch im künftigen Baugebiet „Mondscheinweg“ wohl bald bewegen werden dürften. In den vergangenen 18 Jahren sind die Baulandpreise in Drensteinfurt übrigens um durchschnittlich 15,8 Prozent gestiegen. In guten Lagen betrug die Steigerung sogar 20,5 Prozent.

Im kreisweiten Vergleich bewegt sich die Stadt Drensteinfurt bei den Baulandpreisen gleichfalls in der Spitzengruppe. Nur in Telgte (239 Euro pro Quadratmeter) und Warendorf (210 Euro) waren Grundstücke im Jahr 2018 noch teurer. Wer günstig eine Baufläche erwerben wollte, der konnte dies in Milte (69 Euro), Hoetmar (70 Euro) oder Enniger (73 Euro) tun.

Und wer auf Siedlungsnähe verzichten kann und einen Neubau im Außenbereich plante, der musste in Walstedde mit einem Preis von 60 Euro pro Quadratmeter, in Drensteinfurt von 80 Euro und in Rinkerode mit 95 Euro rechnen. Das Davertdorf liegt damit gleich hinter der Kreisstadt Warendorf, wo der Bodenrichtwert für Flächen im Außenbereich bei stattlichen 100 Euro liegt.

Relativ einheitlich gestalten sich im Kreis Warendorf übrigens die Ackerlandpreise – und zwar zwischen sechs und acht Euro je Quadratmeter. In Drensteinfurt sind es 7,50 Euro, in Rinkerode 6,50 Euro und in Walstedde sieben Euro.

Recht breit gestreut sind dagegen die Preise für Gewerbeflächen. Diese lagen 2018 in der Stadt Drensteinfurt zwischen 13 und 35 Euro.