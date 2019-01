Zu einem stimmungsvollen interreligiösen Friedensgebet hatte die katholische Gemeinde am Neujahrstag in die St.-Regina-Kirche eingeladen. Zahlreiche Bürger genossen die besonders gestaltete Stunde, die mit Musik, Texten, Gebeten und einer Mitmach-Aktion für ein friedliches Zusammenleben über die Grenzen von Religion, Konfession und Nation hinweg werben wollte.

In seiner Begrüßung betonte Pastor Jörg Schlummer die Bedeutung dieser traditionellen, bunten und vielfältigen Veranstaltung, mit der man ein Zeichen für die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in Drensteinfurt setzen wolle. Dann übergab er das Wort an seine evangelische Amtskollegin, Pfarrerin Angelika Ludwig. Sie ging auf den Wunsch nach Frieden ein, der gerade zum Weihnachtsfest bei den Menschen herrsche. „Doch der Friede ist kein Dauergast – weder in der Familie, noch in unserer Gesellschaft, noch in der ganzen Welt“, appellierte Ludwig. Nirgends sei immer Friede. Er sei flüchtig und zerbrechlich und werde oft unbedacht aufs Spiel gesetzt.

Weitere Beiträge kamen von Bürgermeister Carsten Grawunder und Pater Johny, der mit einem bekannten indischen Gedicht zum Frieden in der Welt aufrief.

Fünf Kinder erzählten in einer kleinen Geschichte, was Frieden für sie bedeutet: Freunde haben, gemeinsam spielen und lachen, lernen dürfen und zusammen leben. Sie wurden ebenso mit Applaus für ihren Vortrag belohnt wie die Musiker. Theo Lohölter, Sigrid Pünt und die Band ließen die Anwesenden bei „Hevenu shalom alechem“, „Stein für Stein“ und „We Shall Overcome“ einstimmen. Omid Salehi (Gitarre, Gesang) und Hamed Sepehripour (Santur) begeisterten überdies mit arabischen Klängen.

Zum Abschluss fanden sich alle Besucher mit brennenden Wunderkerzen in den Händen in einem großen Kreis vor der Kirche zusammen. In der Tat: Der Wunsch nach Frieden einte in dieser Stunde alle.