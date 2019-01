Lockere Sitten und ein Denkmal

Eine Einladung zum Schmökern soll die Rezension des Kreisjahrbuches 2019 von Liane Schmitz sein. Die Heimatfreundin lenkt dabei den Blick auf die Drensteinfurt betreffenden Beiträge, die zum Beispiel von der „übermäßigen Vergnügungssucht“ der Bürger handeln.

Eben diese konstatierte nämlich der Drensteinfurter Ehrenamtmann Freiherr Max von Ascheberg vor 140 Jahren unter den Einwohnern. „Der Strontianit-Boom brachte Geld in die Stadt. Er lockte auch viele Auswärtige an, die hier Arbeit und eine Unterkunft suchten. Letztere bestand oftmals nur aus einem Bett mit Strohsack und zwei Decken“, schreibt Schmitz. Deshalb habe es 1871 in Drensteinfurt bei 2000 Einwohnern 35 Wirtschaften gegeben. Eine Folge war, nach Feststellung des damals im Haus Venne lebenden Adeligen, dass sich – durch die vielen Tanzlustbarkeiten hervorgerufen – die unehelichen Geburten verzwanzigfachten.

Von den „lockeren Sitten in Drensteinfurt“ und den Schwierigkeiten, sie zu bekämpfen, berichtet Peter Gabriel in seinem jüngsten Aufsatz. Der Text, ergänzt durch vier auf alten Fotos fußenden Grafiken von Manfred Blanke, ist im aktuellen Jahrbuch des Kreises Warendorf nachzulesen.

Billig oder haltbar?

In der gleichen Publikation stellt der Ameker Helmut Winterscheid den Streit im Vorfeld des Neubaus eines Schul- und Küsterhauses auf dem Walstedder Kirchplatz am Ende des 18. Jahrhunderts vor. Favorisierten die einen einen billigen Fachwerk-Lehmbau mit Strohdach, so forderten die anderen eine haltbarere Lösung in Form eines Fachwerkhauses mit Backsteinausmauerung, steinernen Fundamenten und Dachziegeln. Zu bezahlen hatten das Gebäude die Bauern, Kötter und Besitzer der kleineren Hausstätten im Dorf, da die Geistlichkeit und der Adel im Fürstbistum Münster weitgehend von Abgaben frei waren.

Ein 2018 zum Baudenkmal erhobenes Gebäude steht im Mittelpunkt des Beitrages von Liane Schmitz zum Jahrbuch. Sie ist Mitglied der AG Geschichte im Heimatverein Drensteinfurt, die am „Tag des offenen Denkmals“ 2017 das Alte Pfarrhaus in den Fokus genommen hatte. Mit seiner neobarocken Eingangstür und dem prächtigen Treppenhaus gilt es als Beispiel repräsentativer Bauweise eines aus dem Adel stammenden Geistlichen zu Anfang des 20. Jahrhunderts im Münsterland.

Häuser- und Stadtmodelle

In der Rubrik „Rezensionen“ präsentiert Rolf Hartmann das von der Stadt Drensteinfurt herausgegebene Buch mit Texten von Dr. Ralf Klötzer und Fotos von Gisela Schäper über die von Günter Koch gefertigten Häuser- und Stadtmodelle.

„Damit ist Drensteinfurt in dem Jahrbuch gut vertreten. Doch nicht zuletzt aufgrund der großen Vielfalt lohnt sich ein weitergehendes Schmökern im Jahrbuch“, schreibt Liane Schmitz. So informiert Heinz Stratmann über die Geschichte der Telgter Pietà, referiert zur Geschichte des Verehrungskontextes und stellt die Frage nach einer aus heutiger Sicht sinnstiftenden Auseinandersetzung mit ihr. Von den vor 100 Jahren in vielen Orten im Zuge der Novemberrevolution gebildeten Arbeiter- und Soldatenräten zeugen zwei Abhandlungen: Rembert Wilke schildert die Entwicklung in Ahlen und Rolf Hartmann die von Sassenberg.

Ein schlichter Zaun

Wie interessant ein schlichtes Stück Zaun sein kann, zeigt Paul Schwake in seinem Beitrag zu Wadersloh. Fred Kaspar stellt das einst renommierte Knickenbergsche Institut in der Schulstadt Telgte vor und Emil Schoppmann die alte Gaststätte Geismann in Milte. Paul Leidinger schreibt über den Machtkampf um die Abtei Liesborn und die Entstehung der Sassenburg im Kontext der Reichspolitik des 11. und 12. Jahrhunderts.

Jutta Desel führt die Bedeutung des Liesborner Evangeliars vor Augen, das 2017 durch das Zusammenwirken vieler zurückgekauft werden konnte und nach dem Umbau im Museum Abtei Liesborn präsentiert werden soll. Der Kreisarchivar Knut Langewand informiert über die Bestände des Kreisarchivs, die von allen Bürgern kostenfrei eingesehen werden können.

► Insgesamt haben mehr als 40 Autoren zu dem 352 Seiten umfassenden, abwechslungsreichen Buch beigetragen, das mit mehr als 300 Bildern reich illustriert ist. Die Ausgabe von „Münsterland – Jahrbuch des Kreises Warendorf“ für 2019 ist für 13 Euro in der „Bücherecke“ erhältlich.