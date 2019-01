Kreativ geht es in diesen Tagen im Kulturbahnhof zu. An vier Vormittagen steht die von der VHS angebotene „Aquarell-Malwerkstatt“ auf dem Programm. Unter Anleitung von Künstlerin Dagmar Bogattke versuchen sich die Kinder und Jugendlichen in dieser speziellen Technik, die von der Transparenz lebt.

Zur ersten Annäherung diente am Mittwoch das Bild „Bauernhäuser im Winter“ von Gabriele Münter. Dieses ist im Original eigentlich in Ölfarben gemalt, die Schüler aber griffen stattdessen zum handelsüblichen Kasten mit Wasserfarben. Ohne die Original-Farbgebung zu kennen – Dagmar Bogattke hatte ihnen lediglich eine Schwarz-Weiß-Kopie zur Orientierung an die Hand gegeben – legten die Kursteilnehmer, die zwischen sieben und 15 Jahren alt sind, los. „Jedes Bild hat seinen eigenen Duktus, das ist das Tolle“, blickt die Dozentin tags darauf auf die Wand, an der die Ergebnisse ausgehängt sind. Und tatsächlich: Bunt und fröhlich kommen die einen Werke daher, während in anderen eher eine dunkle, triste Stimmung herrscht.

Als nächste Aufgabe dürfen die Schüler – manche sind zum ersten Mal bei einer VHS-Malwerkstatt dabei, andere haben schon mehrmals teilgenommen – dann eigene Ideen kreativ umsetzen. An einem Tisch entsteht ein Ebenbild von Harry Potter. Sarah lässt ein Kunstwerk mit dem Schriftzug „Lina“ entstehen – ein Geschenk für ihre Schwester, die neben ihr gerade konzentriert dabei ist, ein lilafarbenes Einhorn aufs Papier zu zaubern. „Die Farbe nicht zu fett, du musst an die Transparenz denken“, gibt Dagmar Bogattke ihr gleich noch einen Tipp. Die Albersloherin bietet seit mehr als 30 Jahren Malkurse über die Volkshochschule an. „Manche sind mit mir älter geworden“, erinnert sie sich an zwei Teilnehmer, die, heute 22-jährig, ihre Kurse schon seit vielen Jahren besuchen.

Auch in den Kulturbahnhof sind nicht nur Drensteinfurter Kinder und Jugendliche gekommen. Aus Rinkerode, Walstedde, Ameke und Ahlen sind sie außerdem angereist, um sich von der Expertin anleiten zu lassen und am Ende der vier Tage viele schöne und einzigartige Aquarelle mit nach Hause zu nehmen.