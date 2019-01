Hoher Besuch im Alten Pfarrhaus

Eifrig wuseln Finn, Luc, Leonard und Georg zwischen den Kleiderstangen mit den vielen Kostümen hin und her. Dem einen fehlt noch der Stern, dem anderen ein passender Hut. Und weil die Ohren des „Caspars“ für diesen einen Auftritt ausnahmsweise nicht auch wie das restliche Gesicht rabenschwarz geschminkt werden, muss schnell noch ein dunkles Tuch her, um sie zu verdecken.

Ein bisschen ist die Aufregung schon zu spüren vor dem allerersten Auftritt der Sternsinger in diesem Jahr, der sogar noch vor der eigentlichen Aussegnungsfeier stattfindet (siehe Bericht unten). Denn schon ein paar Stunden zuvor haben sich Georg Weisgerber, Leonard Ruwe sowie die Zwillinge Luc und Finn Saphörster in der Alten Küsterei eingefunden. Es gilt, den Caritas-Senioren, die am Nachmittag ihr Treffen im Alten Pfarrhaus haben, einen Besuch abzustatten. „Dieser Termin ist jedes Jahr besonders beliebt, weil die Senioren sich über den Auftritt immer sehr freuen“, berichtet Elmar Stracke, in dessen Händen die Organisation der Sternsingeraktion liegt.

Wer bildet welche Gruppe? Wie passen die einzelnen Termine am besten hintereinander? Und wo findet das stärkende Mittagessen statt? Alles will ordentlich koordiniert sein an diesem einen Wochenende, das mit Terminen vollgepackt ist. Viele Familien und Vereine haben im Vorfeld um den Besuch der Sternsinger gebeten. Mehr als 40 Jugendliche sind seit gestern und noch bis Sonntag in zehn Gruppen in der Stadt unterwegs, um den Segen zu bringen und Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Entscheidend getragen wird das Projekt darüber hinaus von vielen weiteren Engagierten, die die Kostüme nähen, die Gruppen begleiten, sie in Bullis durch die Bauerschaften kutschieren, die Gitarre spielen – oder die Sternsinger zum Essen einladen. 23 Familien tun dies in diesem Jahr.

Noch ein Probedurchlauf

Doch das alles ist an diesem Donnerstagnachmittag noch weit weg. Denn zunächst einmal wollen Finn, Luc, Leonard und Georg ihren allerersten Auftritt möglichst fehlerfrei über die Bühne bringen. Schnell schiebt Martin Niesmann, der Vorsitzende der Leiterrunde, noch einen Probedurchlauf ein. Der Text sitzt. „Aber da sind gleich sehr viele Menschen. Ihr müsst also extra laut reden und singen“, gibt er noch letzte Anweisungen – bevor sich die bunt kostümierte Truppe auf den Weg macht.

Im Alten Pfarrhaus wird sie schon von mehr als 60 Senioren erwartet. Sigrid von Looz vom Orga-Team ruft die vier Jungs herein, die die Geschichte von den drei Weisen aus dem Morgenland zum Besten geben. Und beim Refrain von „Gloria in excelsis Deo“ stimmen die Männer und Frauen laut in den Gesang der Sternsinger ein. Dass der auswendig gelernte Text an ein, zwei Stellen dann plötzlich doch verschwunden ist, sehen die Senioren den Jugendlichen dabei gerne nach. Schließlich durften sie dafür dieses Jahr in den Genuss des allerersten Auftritts der Sternsinger in Stewwert kommen.