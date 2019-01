Alle zusammen für Peru

„Wir wollen etwas Gutes tun und anderen Kindern helfen“, waren sich Pia Mendel, Marie Bachtrop, Anna Haber und Emilia Starkmann schnell einig, warum sie auch in diesem Jahr als Sternsinger im Lambertusdorf unterwegs waren.

Damit war das Quartett aber nicht alleine: Denn insgesamt 41 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 17 Jahren machten sich am Freitag und Samstag auf den Weg, um den weihnachtlichen Segen in die Häuser in Walstedde, Ameke, Mersch und in den umliegenden Bauerschaften zu bringen und um Spenden zu sammeln.

Dabei ließen sich die hochmotivierten Sternsinger auch nicht vom fiesen, nasskalten Wetter abhalten – schließlich ging es um den guten Zweck. Ausgerüstet mit Kreide, die während des Aussendungsgottesdienstes am Freitagnachmittag in der St.-Lambertus-Kirche von Pater Johny gesegnet worden war, mit Spendendosen, Straßenkarten und Stoffbeuteln – oft stauben die „Heiligen Drei Könige“ an den Türen die eine oder andere Süßigkeit ab – und natürlich mit wärmender Kleidung unter den festlichen Gewändern, klapperten die elf Gruppen die verschiedenen Bezirke ab.

Kakao und Kuchen

Zwischendurch bestand für die Kinder und Jugendlichen immer wieder die Möglichkeit, sich im Pfarrheim aufzuwärmen und sich mit Kakao, Kuchen und anderen Speisen zu stärken. Am Samstagmittag gab es außerdem von Peter Berkemeier zubereitete Burger.

Dass die Sternsinger, die in diesem Jahr unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ unterwegs waren, bestens vorbereitet waren, stellten sie an den unzähligen Haustüren unter Beweis. Denn so gut wie jede Nachfrage der Bewohner, wofür die fleißigen Mädchen und Jungen überhaupt sammeln würden, beantworteten die Kinder und Jugendlichen ohne Zögern.

„Wir hatten zwei Vorbereitungstreffen. Beim ersten haben wir das Bewusstsein für das diesjährige Spendenziel Peru geschärft und einige Spiele zum Kennenlernen gemacht. Beim zweiten Mal erfolgte dann die Gewänderanprobe“, berichtete Anna Niehoff, die zusammen mit Elena Brune, Carmen Adolf, Daniel Dubowy und weiteren Helfern die Aktion in Walstedde betreut hat.

„Gehören alle zusammen“

Zudem machte Pater Johny während des Aussendungsgottesdienstes noch einmal deutlich, dass „wir in Deutschland alles haben – von genügend Kleidung bis hin zu gutem Essen“: „Ihr habt hier die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, und ihr seid gesund. Den Kindern in Peru geht es oftmals nicht so gut“, erklärte der Geistliche, um hinzuzufügen: „Wir gehören alle zusammen. Wir gehören alle zu Gott.“

Als erster Spender wurde auch in diesem Jahr traditionell wieder Pastor August Oberwies auserkoren. Er freute sich über das kraftvolle Singen der gesamten Sternsinger-Schar. Natürlich durfte abschließend auch der Segensspruch „20*C+ M+B+19“, der für „Christus mansionem benedicat“ steht und übersetzt „Christus, segne dieses Haus“ bedeutet, an der Hauswand des Pfarrheims St. Lambertus nicht fehlen.