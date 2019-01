Hörsken bleibt Schützen-Chef

Günter Hörsken bleibt Vorsitzender der Bauernschützen „St. Michael“. Er wurde am Sonntag von den mehr als 90 anwesenden Mitgliedern im Amt bestätigt. Auch sonst änderte sich nicht viel in den Reihen des Vorstandes, der nur alle drei Jahre gewählt wird.

Während der Generalversammlung in der Gaststätte „La Piccola“ wurden Heiner Buschhoff als zweiter Vorsitzender, Georg Diening als erster Schriftführer und Ralf Beckkamp als zweiter Schriftführer wiedergewählt. Neuer erster Kassierer ist Martin Schulze-Mengering, der Ludger Autermann ablöst. Dieser hatte in den vergangenen acht Jahren die Kasse geführt. Nun konnte er, mit positiver Resonanz und einstimmig entlastet, diese Aufgabe weitergeben. Zum zweiten Kassierer erkor die Versammlung Bernd Hüttemann. Erster Kassenprüfer bleibt Josef Langenstroth, Ludger Niesmann wird ihm zur Seite stehen.

In den Reihen der Chargierten vollzog sich dann allerdings so mancher Wechsel: Bernhard Fögeling löst Gerd Schulze Natorp als Oberst ab. Benedikt Schlüter übernimmt den Posten des Hauptmanns von Markus Hüttemann. Jürgen Schemmelmann wird als Spieß für Ordnung in den Reihen der Schützen sorgen.

Bürgermeister ist auch „Bauer“

Neue Beisitzer sind Stefan Hüttemann, Matthias Suntrup, Jürgen Nährmann, Ingo Stude, Hubertus Frie und Georg Westhues. Den gesamten Wahlgang leitete Bürgermeister Carsten Grawunder, selbst Mitglied bei den Bauernschützen.

Schon zu Beginn hatte Günter Hörsken auf ein „intensives Jahr mit unglaublichem Wetter“ zurückgeblickt. Dabei hatte natürlich das Schützenfest 2018 im Mittelpunkt gestanden. Der Vorsitzende freute sich besonders über die stark gestiegenen Besucherzahlen und auch die zahlreichen Jugendlichen, die Mitte Mai den Weg in den Schlosspark gefunden hatten. Im Zuge dessen ließ es sich auch König Manfred Schweene nicht nehmen, dem Vorstand, den Chargierten, dem Hofstaat und allen Schützenbrüdern für ein tolles Jahr zu danken.

18 neue Mitglieder

Anschließend hatten anwesende Nicht-Mitglieder die Chance, dem Verein beizutreten. Schlussendlich konnte dieser 18 Neueintritte im vergangenen Jahr verzeichnen und zählt damit insgesamt 330 Mitglieder und 42 Ehrenmitglieder.

Im Anschluss stellte Heiner Buschhoff das Programm für das kommende Jahr vor. Nach einer Mitgliederversammlung und der traditionellen Vogeltaufe im April läuten die „Bauern“ die Schützenfestsaison in Drensteinfurt ein. Der Galaabend vor dem Fest findet am Montag, 20. Mai, statt. Thomas Philipzen will mit seinem Programm „Best Of“ die Zuschauer unterhalten. Mit dem Ensemble „Storno“ sei er weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus bekannt und verbinde humorvoll Tagesaktuelles aus Politik und Gesellschaft mit Vergangenem, so die Ankündigung. Der Vorverkauf startet am 8. April.

Schützenfest-Wochenende

Am Freitag, 24. Mai, beginnt das Schützenfest dann offiziell mit dem Antreten an der Alten Post und dem Vogelschießen. Gegen 22 Uhr soll der neue König proklamiert werden. Es folgt ein Festkommers mit Musik vom Spielmannszug „Grün-Weiß“ und Paul Stübbe. Der Samstag beginnt mit der Schützenmesse, die der Chor „conTAKT“ begleiten wird. Auf diese folgen Festumzug und Festball mit der Band „The Cube“. Der Sonntag beginnt mit dem Frühschoppen, gestaltet von der Blaskapelle „Bob und Ski Express“ aus Ascheberg sowie dem Spielmannszug „Grün-Weiß“. Festredner wird in diesem Jahr Heinz Töns sein.

Die Versammlung endete traditionell mit dem Besuch der Sternsinger. Alle Bauernschützen waren dann noch zu Manfred Schweene eingeladen, dessen Adresse nun nicht mehr Natorp, sondern Königsweg lautet.