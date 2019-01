„Coldplay“ und „Baba Yetu“

Die Sitzgelegenheiten in der St.-Regina- Kirche reichten am Sonntagabend bei weitem nicht aus: Der Chor „conTAKT“ hatte zum alljährlichen Weihnachtskonzert eingeladen – und mehr als 450 Zuhörer lauschten den mal besinnlichen und mal stimmungsvollen Klängen.

Das Konzert bildet für viele Musikfreunde den Abschluss der Weihnachtszeit und bietet dabei Gelegenheit, die vergangenen und oft von der Familie, von Liebe und von gutem Essen geprägten Wochen noch einmal Revue passieren zu lassen. Unter dem Motto „Gott kommt an“ bot sich den Anwesenden dabei auch dieses Mal ausreichend Möglichkeit, Vergangenes zu reflektieren und Platz für Gott zu schaffen. Dies geschah mit kurzen Texten, die zum Nachdenken anregten, aber eben auch durch die Musik des Chores und seinem stimmungsvollen Gesang. Gott kam mal als sanfte Ballade, aber auch als Lied zum Mitklatschen und Mitsingen zur Gemeinde. Dabei zeigte der Chor sein ganzes Repertoire. Neben Klassikern wie dem Lied „Und meine Seele singt“, durfte auch das afrikanische Lobeslied „Baba Yetu“, das Vater Unser auf Swahili, nicht fehlen, das bereits im vergangenen Jahr die Musikfreunde begeisterte. Doch auch an Neues wagte sich der Chor heran: Erstmals stimmten die Sängerinnen und Sänger auch ein Pop-Lied an: „Fix You“ von „ Coldplay“ dürfte manch einem Gast wohl auch schon vor dem Konzert bekannt gewesen sein. Danach dürfte es sich endgültig in den Köpfen der Zuhörer festgesetzt haben. Besonders auffällig war dabei, dass der Alt die Melodie übernahm und so ein insgesamt beeindruckendes Klangkonstrukt entstand.

Und auch sonst sorgten Variationen in Tempo und Dynamik für abwechslungsreiche Musik. Die fast 50 Sänger wurden von acht Instrumentalisten begleitet, wobei besonders Konrad Blanke für großartige Percussion sorgte. Und auch Heiner Eckervogt stellte erneut seine Vielfältigkeit unter Beweis: Größtenteils spielte er zwar den E-Bass, doch auch das Saxofon oder den Vibra-Slap beherrschte er einwandfrei. Dieses Jahr hatte er sich erstmals „Percussion-Löffel“ zur Hilfe genommen und half Konrad Blanke in der klangvollen Begleitung.

Des Weiteren spielten Simon Gasmöller Trompete, Alfred Hahne Gitarre, Julia Wältermann Oboe und Astrid Flöter, wie bereits in den vergangenen Jahren, die Querflöte. Neu war David Krebes am Klavier, der sich aber problemlos in die Reihe der Instrumentalisten einordnete. Nach dem Konzert und dem tosenden Beifall bat der Chor unter Leitung von Ulla Blanke um Spenden. Diese werden in diesem Jahr der Hospizbewegung zugute kommen.