Wetterbericht verspricht Besserung

Während hierzulande trübes Regenwetter vorherrscht und eine weiße Winterwelt weiterhin nicht in Sicht ist, kämpfen die Menschen in Südbayern und Österreich seit rund anderthalb Wochen gegen enorme Schneemassen an. Die Meldungen reißen nicht ab. Berichtet wird von gesperrten Zufahrtsstraßen in Wintersportorte, von evakuierten Ortschaften, von Häusern, die durch die große Schneelast auf den Dächern gefährdet sind. Und immer wieder auch von teils tödlich endenden Lawinenunglücken von Skifahrern. Gleichzeitig versichern die Bürgermeister und Hoteliers vieler Wintersportorte, dass ihre Orte sicher und die meisten Liftanlagen geöffnet sind.

Wie sieht da die Situation für die 50 Teilnehmer der beliebten Rinkeroder Kolping-Skifreizeit aus, die sich am Freitagabend auf den Weg ins österreichische Flachau im Salzburger Land machen wollen? „Die Fahrt findet statt“, sagt Thomas Watermann, der die jährliche Skifreizeit seit 2008 organisiert. „Die Situation dort ist zwar angespannt, aber lange nicht so dramatisch wie in manchen anderen Orten“, weiß der Rinkeroder, dass die Lage kleinräumig zu betrachten ist und von einem zum anderen Tal recht unterschiedlich sein kann.

Für die gemeinsame Anreise per Bus sieht Watermann keine Probleme. „Das Hotel liegt ja direkt an der Autobahnabfahrt Flachauwinkl. Wir müssen somit durch kein hochalpines Gelände oder sogar über Passstraßen anreisen, sondern fahren komplett über die Autobahn bis vor die Tür.“

Lifte und Pisten geöffnet

Er stehe in ständigem Kontakt mit dem Hotel der Gruppe und habe auch mit den Bergbahnen telefoniert, erklärt der Organisator. Die Lifte und Pisten der Region seien auch in den vergangenen Tagen fast alle in Betrieb gewesen, und auf den geöffneten Pisten bestehe keine Lawinengefahr. Auch den Wetterbericht behält Watermann stets im Blick. „Derzeit sagen die Wetterberichte für die Woche, in der wir da sind, ruhiges Winterwetter voraus, so dass sich die Situation entspannen wird.“

„Bisher hat keiner der Mitreisenden mir gegenüber Bedenken geäußert oder sich noch einmal gemeldet, um nachzufragen“, sagt Watermann. Denn die Teilnehmer der ausgebuchten Fahrt wüssten, dass er stets aktuelle Infos zur Lage einhole. „Wenn es Sicherheitsbedenken geben würde, würden wir ganz sicher nicht um jeden Preis fahren“, sagt der Skisport-Fan.

Nicht abseits fahren

Das Wichtigste für diese Skifreizeit – auch die Mitarbeiter der Bergbahnen und ebenso die Hotelchefin hätten darauf hingewiesen – sei es, auf keinen Fall abseits der geöffneten und gesicherten Skipisten zu fahren, erklärt Watermann, der als Leiter der Kolping-Gruppe besondere Verantwortung trägt. Dann könne eigentlich nichts passieren. „Darauf werde ich auch die Gruppe jeden Tag aufs Neue nachdrücklich hinweisen.“

Noch gestern Morgen hat Watermann im Skigebiet Flachauwinkl-Zauchensee, das die Gruppe vorrangig für ihre sportlichen Aktivitäten nutzen will, nachgefragt: Aufgrund der weiteren Neuschneemassen von Sonntag und Montag habe das Präparieren der Pisten entsprechend länger gedauert, so dass die Skianlagen am Dienstag etwas später öffneten. Da es in den nächsten Tagen nicht mehr schneien soll, rechne man jedoch nicht mit weiteren Einschränkungen. Ansonsten habe man ihm dort von einer „traumhaften Winterlandschaft mit Pulverschnee“ berichtet. „Freut euch drauf!“, hieß es.

Und so können die 50 Rinkeroder einer tollen, gut einwöchigen Zeit in den Bergen entgegen sehen.