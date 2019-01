Der Übergang von der Schule in den Beruf wird – nicht nur – an der Teamschule groß geschrieben. Um ihren Schülern verschiedene Perspektiven aufzuzeigen und sie mit umliegenden Firmen in Kontakt zu bringen, hat die Einrichtung neben unterschiedlichen Kooperationen bereits zwei IHK-Vereinbarungen geschlossen: mit dem Verlagshaus Aschendorff und der Firma Kaldewei aus Ahlen. Gestern kam die dritte hinzu – die nunmehr 479. im gesamten Bezirk der IHK Nord Westfalen, die das Projekt betreut.

Das Hotel Krautkrämer aus Münster-Hiltrup ist ein mittelständischer Betrieb mit mehr als 40 fest angestellten Mitarbeitern. Derzeit erlernen darüber hinaus 14 junge Menschen den Beruf des Kochs und der Hotelfachkraft. „Neuerdings bilden wir außerdem Eventkaufmänner und -frauen aus“, erläuterte Hoteldirektor Joachim Freche. Berufe, die auch für die Teamschüler interessant sein können. „Dieser Bereich schwebt vielen vor“, berichtete Schulleiterin Anja Sachsenhausen aus diversen Gesprächen. Deshalb freuten sie und Uda Persch-Büttner sich besonders über die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. „Erfahrung in der Praxis muss einfach sein“, ergänzte die Koordinatorin für Berufs- und Studienorientierung an der Sekundarschule.

Doch auch das Hotel profitiert. Denn: „Es wird immer schwieriger, Nachwuchs im Bereich Gastronomie zu finden“, so Ausbildungsleiter Detlef Schürmann. „Wir müssen früh mit der Jugend in Kontakt kommen.“

Schülerpraktika, Betriebsbesichtigungen für Schüler und Lehrer, die Teilnahme des Hotels am Berufsforum der Teamschule, die Entsendung von Ausbildungsbotschaftern nach Drensteinfurt und kleine Seminare zu den Themen „Etikette“, „Mathe mit dem Küchenchef“ oder „Warenkunde“: Die Beteiligten haben bereits viele Ideen, wie sie den Vertrag mit Leben füllen können. Direkt vor den Osterferien steht zum Beispiel schon die nächste Praktikumsphase im Stundenplan. Die Achtklässler erhalten dann eine Woche, die Neuntklässler sogar drei Wochen Einblick in den Berufsalltag.