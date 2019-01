Es geht wieder los: Nach einer etwas mehr als viermonatigen Pause startet der Verein „Kulturscheune Walstedde“ am Sonntag, 27. Januar, um 17 Uhr mit seinem neuen Programm in das Jahr 2019. Und zum Auftakt erwartet das Publikum gleich ein wahrer Leckerbissen. Denn mit dem „Duo Conjak“ – bestehend aus Christiane Hagedorn (Gesang) und Martin Scholz (Keyboard, Kornett) – wird es ein unterhaltsames Kleinkunst-Musiktheater über Hildegard Knef mit dem Titel „Ich glaub, ´ne Dame werd´ich nie“ in der Kaminhalle des Hauses Walstedde zu hören geben.

Ihre Faszination ist bis heute ungebrochen, ihre Fangemeinde riesengroß: Hildegard Knefs Chansons berühren heute wie damals durch ihre Aufrichtigkeit, ihren Esprit und ihren feinen Humor. „Das ,Duo Conjak‘ gibt den Liedern der Knef eine ganz eigene Note zwischen Chanson und Swing, mit einer Prise Latin und einem Hauch Balkan“, versprechen die Veranstalter. „Musikalisch virtuos und mit komödiantischer Leichtigkeit spüren Christiane Hagedorn als Hilde und Martin Scholz als ihr fiktiver langjähriger geduldiger Gefährte und musikalischer Begleiter dem widersprüchlichen Wesen der Knef nach, zitierten spielerisch aus Interviews oder autobiographischen Texten, schlüpfen blitzschnell in verschiedene Rollen wichtiger Menschen in Hildes Leben und skizzieren so auf charmante Weise das Porträt einer der interessantesten deutschen Diven des 20. Jahrhunderts.“

Christiane Hagedorn singt und spielt seit sie denken kann. Sie studierte zunächst Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin, war Lady Macbeth, Lady Anne, Lady Milford, Prinzessin Eboli, Polly Peachum, Blanche Dubois auf Bühnen wie dem Staatstheater Cottbus, dem Hans-Otto-Theater Potsdam, dem Osnabrücker und Münsteraner Stadttheater. Sie debütierte als Sängerin beim Internationalen Jazzfestival Münster, sang und spielte mehrere Jahre an der Seite von Götz Alsmann, ist immer wieder mit eigenen Projekten zwischen Swing, Chanson und Soul-Jazz unterwegs und kann sich einfach nicht entscheiden, was sie lieber ist: Sängerin oder Schauspielerin. Deshalb verbindet sie beides, womit sie nicht nur zunehmend erfolgreich, sondern auch überaus glücklich ist. „Christiane und ich haben schon gemeinsam musiziert. Sie ist eine tolle Sängerin und Schauspielerin“, gerät Rudi Marhold, der Vorsitzende des Walstedder Kulturvereins, ins Schwärmen.

Martin Scholz arbeitet seit seinem Jazzstudium an der Folkwang Hochschule als Pianist, Organist, Blechbläser, Arrangeur und musikalischer Leiter in verschiedenen Konstellationen von Solo bis Bigband, unter anderem der Roy-Herrington-Band, dem „Quartett Sonnenschein“ und dem Peter-Materna-Quartett, sowie im Bereich Schauspiel und Tanztheater. Dabei führen ihn seine Projekte nicht selten auch ins europäische Ausland, nach Südamerika oder Asien. Dass er überraschenderweise auch über ein gerüttelt Maß an schauspielerischem Talent verfügt, ging ihm in der Zusammenarbeit mit Christiane Hagedorn auf, die in ihm einen kongenialen Gegenpart in jeder spielerischen Hinsicht gefunden hat.

► Eintrittskarten für den Auftakt des diesjährigen Kulturverein-Programms gibt es in der Walstedder Reiseagentur, ✆ 0 23 87 / 90 02 45, sowie im Bistro „Leib und Seele“, ✆ 0 23 87 / 6 81 00 20. Der Eintritt kostet für Erwachsene 18 Euro. Schüler und Studenten zahlen zehn Euro. Kinder haben freien Eintritt. Für Kurzentschlossene gibt es Restkarten an der Abendkasse.