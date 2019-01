Spatz auf der Überholspur

Anfang Januar fand zum neunten Mal die bundesweite Aktion „Stunde der Wintervögel“ statt. Naturfreunde waren dabei dazu aufgerufen, eine Stunde lang die Vogelwelt in ihrem Garten zu beobachten und dabei alle anwesenden Arten und deren maximal beobachtete Zahl zu notieren. Die Aktion dient der Erfassung der „Standvögel“ sowie der Wintergäste aus dem Norden und Osten, teilt die Nabu-Naturschutzstation Münsterland am Haus Heidhorn mit. Bundesweit wurde in 78 703 Gärten gezählt, davon lagen 353 im Kreis Warendorf.

Kreisweit wurden insgesamt 13 827 Vögel gezählt und 64 Arten beobachtet. „Somit lag die durchschnittliche Anzahl gezählter Vögel pro Garten im Kreis Warendorf bei 38,7 Vögeln“, so der Nabu. „Erfreulicherweise nahm die Beteiligung an der Aktion im Kreis Warendorf im Vergleich zum Vorjahr zu, ebenso die Anzahl beobachteter Vögel. Aussagen zu den regionalen und bundesweiten Trends einzelner Arten werden dadurch immer genauer.“

Die am häufigsten beobachteten Arten waren Haussperling (Spatz), Kohl- und Blaumeise, Dohle und Amsel. Die Anzahl dieser häufigen Arten im Kreis Warendorf blieben im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant oder mit positiver Tendenz, so der Naturschutzbund. Von den häufigsten Vogelarten zeige vor allem die Amsel einen leicht negativen Trend. Dieser sei neben der schlechten Verfügbarkeit von Regenwürmern zur Brutzeit aufgrund der diesjährigen Sommertrockenheit vermutlich auch auf das «Usutu-Virus» zurückzuführen, das vor allem im Nordwesten Deutschlands grassierte.

Insbesondere falle auf, dass viele Waldvögel, wie etwa Meisen, Kleiber, Buntspecht, Eichelhäher und Gimpel, seltener beobachtet wurden. Dies sei vermutlich auf eine gute Nahrungsverfügbarkeit in den Wäldern zurückzuführen. Durch den warmen Sommer und milden Winter mit bisher fehlenden Schneedecken seien diese Waldvögel bisher weniger auf Futterhäuser in den Gärten angewiesen und würden folglich weniger beobachtet.

„Es halten sich nicht nur weniger Gäste aus dem Norden und Osten in der Region auf, wie etwa Birken- und Erlenzeisig. Die milden Witterungsbedingungen sorgen auch dafür, dass nur teilweise ziehende Arten sich länger hier aufhalten oder sogar den Winter gänzlich hier verbringen, heißt es im Bericht des Naturschutzbundes weiter. „Bundesweit sind dies etwa Star, Rotkehlchen, Heckenbraunelle und Ringeltaube. Im Kreis Warendorf erklärt dies vermutlich die starke Zunahme der Beobachtungen von Wacholderdrossel, Heckenbraunelle und Ringeltaube. Stare wurden jedoch deutlich weniger beobachtet.“ Auch Krähen seien wieder häufiger beobachtet worden, nachdem die vergangenen Jahre vergleichsweise wenige Tiere beobachtet worden seien. Insbesondere die Saatkrähe sei im Vergleich zum Vorjahr deutlich häufiger beobachtet worden. „Die hier im Winter auftretenden Tiere sind größtenteils Gäste aus dem Norden und Osten. Sie ernähren sich hauptsächlich auf Äckern und Wiesen“, schreibt der Nabu. „Da sie jedoch wie viele Krähen auch eher opportunistisch sind, finden sie vermehrt auch in der Umgebung von Städten eine gute Nahrungsgrundlage.“

Was bedeutet dies nun für den Kreis Warendorf? Die Ergebnisse der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ zeigten einen Rückgang vieler Vogelarten und eine Zunahme einiger anpassungsfähiger Arten. Naturnahe Gärten mit Bäumen, beeren- und blütenreichen Sträuchern und Hecken böten einer Vielzahl von Arten ein gutes Nahrungsangebot und Strukturen zum Schutz vor widrigen Witterungsbedingungen im Vergleich zum landwirtschaftlich geprägten Umland. Zusätzlich angelegte Blühstreifen förderten das Nahrungsangebot, und angebotene Nisthilfen böten zusätzliche Brutmöglichkeiten im Sommer. „Wollen wir uns also in Zukunft an einem diversen Vogelgezwitscher erfreuen und einen ,stummen Frühling‘ abwenden, so müssen wir auch unsere Landschaft und unsere Gärten insekten- und vogelfreundlich gestalten“, heißt es abschließend.