Über 150 Gäste besetzten am Freitagabend jeden Stuhl und drängten sich auf jedem Tischchen, das die Alte Post zu bieten hatte. Das vorletzte Konzert der aktuellen Folk-Live-Reihe hatte dieses Mal eine westdeutsche Newcomer-Band im Programm: Die vierköpfige Formation „Crosswind“ hat sich vor rund sechs Jahren gegründet und lieferte den Drensteinfurtern die volle Bandbreite an musikalischem Können. Nach gefühlvollem Beginn nahmen die Künstler Schwung auf und vermittelten mit stampfenden Füßen und begeisterten Zwischenrufen eine aufregende Atmosphäre.

Vor dem unerwartet großen Publikum rein akustisch zu spielen, war eine Herausforderung, die die Musiker mit Humor nahmen. Gitarrist Mario Kuzyna betonte dabei die Gegenseitigkeit zwischen Band und Publikum: „Wir versuchen, laut zu spielen. Ihr müsst aber auch laut zuhören!“ Gut zu hören an der Fiddle war Beatrice Wissing, die sich wegen einer Erkältung an den mehrstimmigen Gesängen kaum beteiligen konnte. „Wer Bea singen hören möchte, kann sich gerne eine CD mitnehmen. Die 15 Euro sind für einen guten Zweck, nämlich für uns“, scherzte Stefan Decker, der die Tin Whistle spielte. Sebastian Landwehr, der vierte im Bunde, wechselte zwischen Gitarre, Tin Whistle und einer sogenannten Concertina und gab so jedem Song seinen ganz eigenen Klang. Das Publikum hielt nur selten die Hände und Füße still und sang bei „William Taylor“ auch kräftig mit.

Das Highlight der zweiten Hälfte dürfte wohl der bekannte Song „Sailing to Philadelphia“ von Mark Knopfler gewesen sein.

► Am 8. März endet die Folk-Live Reihe mit „Zed Mitchell & Band“, der unter anderem Songs aus seinem neu erschienen Album „Wow“ spielt.