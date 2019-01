Ein ganz besonderer Tag war der vergangene Samstag für 54 Stewwerter Jugendliche. Sie empfingen in der St.-Regina-Kirche in einem feierlichen Gottesdienst, der unter dem Motto „Wir sind zusammen groß“ stand, das Sakrament der Firmung. Zelebriert wurde die Messe vom emeritierten Weihbischof Dieter Geerlings und Pater Johny. Gefirmt wurden: Marlen Albrecht, Dana Autermann, Sarah Bergs, Nele Beyer, Jonas Bisping, Tobias Borghoff, Helen Borgschulte, Benjamin Farwick, Maren Fehmer, Nane-Sophie Fersch, Jonas Fögeling, Nele Freund, Lewin Geermann, Philip Goroncy, Sebastian Grawunder, Iljana Habicht, Johanna Heßling, Lea Hoppe, Judith Hörsken, Michelle Hörsting, Teresa Kallinger, Alexandra und Moritz Kandel, Morris Kinder, Nils Kröger, Charlotte und Gedeon Lenz, Daniel Möllers, Annika und Julia Neuhaus, Maximilian Newzella, Hanna Overmann, Jan Pünt, Lina Reher, Johanna Reinermann, Luisa Reining, Chantal, Julia und Melanie Schade, Amelie Schmidtke, Liliana und Maximilian Skowasch, Hannah Schulte, Sophie Schulze Mengering, Noel Spiekermann, Merle Straub, Paul Alexander Stübbe, Lina Uhlenbrock, Lea Vorlop, Jonas Wiebusch, Nike Wiedau, Bianca Wiedebusch, Clara Winkelnkämper sowie Henning Winter.

„Gott, lass mich meinen Weg finden!“ Unter diesem Motto stand am Samstagnachmittag der feierliche Gottesdienst in der Walstedder St.-Lambertus-Kirche, der ebenfalls von Weibischof em. Dieter Geerlings und Pater Johny gehalten wurde und in dem die 26 Walstedder Jugendlichen das heilige Sakrament der Firmung empfangen haben. Seit September waren die Firmanden von ihren Katecheten – das waren Pastoralreferentin Barbara Kuhlmann, die pastorale Mitarbeiterin Nicole Schramm sowie Hanna Feldmann und Frederik Huhmann – auf diesen besonderen Tag vorbereitet worden. Unter anderem sollten die Jugendlichen während der Vorbereitung herausfinden, wie sie zu Gott stehen oder was es für sie bedeutet, als Christ ein freies Leben führen zu können.

Das Sakrament der Firmung empfingen: Carlotta und Josephine Ackermann, Max Bachtrop, Lena und Steffen Berenbrock, Jan Berkemeier, Bosse Breer, Sven Broszeit, Elisa Buttermann, Zita Brune, Jaqueline Cholewa, Maximiliane Dittrich, Maximilian Dreyer, Hendrik Große Westermann, Lina Harenkamp, Fynn Hergert, Charlotte Höhne, Mandy Linnenbrink, Rebekka Pollmüller, Julia Prall, Jakob Riedesel, Lina und Wibke Scharbaum, Pia Skibba, Janina te Heesen und Dana Töns.